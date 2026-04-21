Thanh niên nghi ngáo đá lên mái nhà đập phá đồ, leo dây cáp viễn thông 21/04/2026 11:55

(PLO)- Nam thanh niên ở TP.HCM có biểu hiện nghi ngáo đá cầm 2 cây kéo, leo lên mái nhà cố thủ, sau đó leo dây cáp viễn thông khiến lực lượng chức năng phải phong tỏa một đoạn đường để xử lý.

Ngày 21-4, Công an phường An Phú Đông, TP.HCM đang lập hồ sơ, xử lý nam thanh niên có biểu hiện bất thường, nghi ngáo đá do sử dụng chất kích thích, gây rối và đập phá tài sản của người dân trên đường Hà Huy Giáp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 20-4, người dân trên đường Hà Huy Giáp phát hiện một nam thanh niên ngoài 25 tuổi có biểu hiện bất thường, nghi ngáo đá. Người này được cho là đi xe ôm đến khu vực, sau đó vào một tiệm cắt tóc xin đi vệ sinh rồi rời đi với trạng thái không tỉnh táo, chỉ ú ớ.

Nam thanh niên biểu hiện như ngáo đá, cố thủ trên mái nhà dân. Ảnh: H.TÂM

Ít phút sau, nam thanh niên leo lên mái nhà dân, có hành vi nhảy múa, đập phá đồ đạc bên trên. Đáng chú ý, người này cầm hai cây kéo trên tay vung loạn xạ khiến nhiều người xung quanh hoảng sợ.

Nhận tin báo, Công an phường An Phú Đông phối hợp các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn, đồng thời vận động người này xuống nhưng không thành.

Người này đi lại liên tục giữa các căn nhà và đập phá đồ đạc trên mái. Ảnh: H.TÂM

Các tổ công tác sau đó triển khai phương án tiếp cận, vây bắt. Tuy nhiên, nam thanh niên tiếp tục di chuyển trên mái nhà rồi leo lên hệ thống dây cáp viễn thông băng qua đường Hà Huy Giáp, gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường.

Người này đập phá, đạp đổ bồn nước của người dân. Ảnh: H.TÂM

Đến khoảng 19 giờ 30 phút tối cùng ngày, khi di chuyển trên dây cáp ở độ cao hơn 3 mét, nam thanh niên bị mỏi tay, rơi xuống đường và ngay lập tức bị lực lượng chức năng khống chế.

Khi người này leo qua dây cáp ngang đường thì mỏi tay rơi xuống và bị lực lượng chức năng khống chế. Ảnh: H.TÂM

Theo người dân, khi phát hiện sự việc, do lo sợ nguy hiểm, nhiều nhà phải đóng cửa tháo chạy vì sợ nam thanh niên tấn công. Sau khi kiểm tra, nhiều chủ hộ phát hiện các tài sản như bồn nước, cục nóng máy lạnh, mái tôn bị đập phá, hư hỏng phải sửa chữa.

Hiện Công an phường An Phú Đông đang lập hồ sơ, xác minh nhân thân, đồng thời kiểm tra việc sử dụng chất kích thích đối với người này để xử lý theo quy định.