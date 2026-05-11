Phòng chuyên môn của xã phải làm việc với đầu mối của 7 sở, ngành khác nhau 11/05/2026 14:18

(PLO)- Cử tri phản ánh các phòng chuyên môn của xã, phường hiện nay phải làm việc với 6 - 7 đầu mối của các sở, ngành cấp tỉnh, khiến khối lượng, nhiệm vụ và thủ tục dồn vào rất nhiều.

Sáng 11-5, tại phiên họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành thời gian xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội hai tháng 3 và 4-2026.

Các phòng chuyên môn của xã phải làm việc với bảy đầu mối của các sở

Một trong những nội dung đáng chú ý, báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga nêu ý kiến của cử tri và nhân dân phản ánh khối lượng công việc cấp xã gia tăng sau sắp xếp bộ máy nhưng chế độ, chính sách chưa tương xứng.

Ở vị trí điều hành phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, cho biết khi ông đi tiếp xúc cử tri, có rất nhiều ý kiến liên quan đến Quyết định số 09 sửa đổi, bổ sung chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Trong đó, cử tri kiến nghị xem xét việc cắt 30% phụ cấp đối với đội ngũ này sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Ngoài ra, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng bản, chi hội trưởng các đoàn thể, cũng bị giảm phụ cấp.

Đặc biệt, cử tri phản ánh các phòng chuyên môn của xã, phường hiện nay, như phòng kinh tế, phải làm việc với bảy đầu mối của các sở, ngành cấp tỉnh; phòng văn hóa - xã hội liên quan đến sáu đầu mối cấp tỉnh. Điều này khiến khối lượng, nhiệm vụ và thủ tục dồn vào rất nhiều.

“Tuy nhiên, cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về năng lực, kinh nghiệm cũng như khả năng thích ứng với chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, nhất là khu vực vùng sâu vùng xa, còn hạn chế”- Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Cạnh đó, mức phụ cấp của đội ngũ này cũng rất thấp, ông Nguyễn Doãn Anh đề nghị quan tâm hơn vấn đề này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng cho hay ông nghe nhiều ý kiến về chính sách đối với cán bộ cơ sở, thôn, tổ dân phố, khu dân cư; nhất là sắp tới còn sáp nhập thôn, tổ dân phố. Địa phương lo ngại cán bộ không nhiệt tình nữa khi khối lượng công việc và áp lực lớn mà chế độ chính sách thấp.

Còn theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh, cử tri rất quan tâm chế độ, chính sách; điều kiện, phương tiện làm việc, bao gồm trụ sở và cơ sở vật chất.

Ông chia sẻ thực tế ở Gia Lai, có những nơi hai trụ sở Đảng và chính quyền cách nhau 15 km, cơ sở vật chất còn khó khăn.

Về khối lượng công việc, ông Hoàng Duy Chinh thông tin mỗi xã có phòng làm việc của bảy sở, ngành khác nhau. Trong khi đó, chất lượng cán bộ cấp xã sau sắp xếp cũng chưa được đào tạo lại.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc đề nghị phải sớm đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, sớm ổn định cơ sở vật chất cho công chức cấp xã, nhất là với những địa bàn rộng như Tây Nguyên có diện tích rộng, giao thông đi lại còn khó khăn, rất vất vả.

Có quy hoạch “treo” 20 năm khiến người dân không được xây nhà

Cũng tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết nhân dân đề nghị Trung ương và các địa phương phải quan tâm rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tránh để quy hoạch “treo” quá lâu.

Theo quy định của luật, quy hoạch 3-4 năm không làm là không có hiệu lực, nhưng thực tế có quy hoạch “treo” 20 năm khiến người dân không được xây nhà, mua bán chuyển nhượng hay tách thửa.

Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn chứng, Khánh Hòa vừa qua ngập lụt, người dân thấy nhà hai tầng “không ăn thua”, nhưng muốn nâng nền nhà lên thì không được, bởi vướng quy hoạch hoặc vướng đường điện của doanh nghiệp.

Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần phải rà soát quy hoạch để bảo đảm quyền lợi cho nhân dân.

“Chính quyền cơ sở phải nắm tình hình của nhân dân, phải hiểu dân đang cần gì, đang bức xúc cái gì. Nếu thuộc thẩm quyền của mình thì giải quyết, không thuộc thẩm quyền thì phải báo cáo cấp trên, có đề xuất”- ông Nguyễn Khắc Định nói.

Một nội dung quan trọng khác, ông Nguyễn Khắc Định cũng đề nghị tập trung xử lý các vụ việc khiếu kiện kéo dài.

Theo ông, cả nước hiện chỉ còn vài trăm vụ khiếu nại kéo dài nhưng có những vụ đến 20 năm, như vụ Khu du lịch giải trí Sông Lô ở Khánh Hòa.

“Tôi tiếp xúc cử tri, 29 lượt ý kiến phát biểu thì 20 lượt nói về vụ này. Các cơ quan đã làm nhiều lần nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng”- Phó Chủ tịch Quốc hội nói và thông tin vụ việc này, Thủ tướng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang giao Thanh tra Chính phủ rà soát, thanh tra toàn diện để có kết luận cuối cùng.

Nhấn mạnh đây là vụ việc rất phức tạp, kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ và có những việc cán bộ nhà nước vận dụng chính sách không đúng, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan phối hợp để trả lời cho dân sớm.