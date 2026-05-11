Khối lượng công việc cấp xã gia tăng nhưng chế độ, chính sách chưa tương xứng 11/05/2026 11:23

(PLO)- Cử tri và Nhân dân phản ánh về quy định liên quan đến thẩm quyền đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký hành nghề, thẻ tư vấn viên pháp luật, thẻ công chứng viên…

Sáng 11-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội hai tháng 3 và 4-2026.

Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho hay trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, xung đột địa chính trị lan tỏa, tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, cử tri và Nhân dân đánh giá cao, tin tưởng vào sự chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt là việc tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, tiền tệ, lương thực, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga. Ảnh: QH

Cử tri và Nhân dân quan tâm theo dõi và đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Kỳ họp đã thành công tốt đẹp, tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội.

Cử tri và Nhân dân hoan nghênh việc Quốc hội đã xem xét, thông qua nhiều dự án luật thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đặc biệt là việc Quốc hội kịp thời sửa đổi, bổ sung các luật về thuế, tạo cơ sở để Chính phủ nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng/năm; ban hành các chính sách thuế đối với xăng dầu, nhiên liệu bay nhằm hỗ trợ điều hành giảm giá trong nước.

“Những quyết sách linh hoạt, đúng thời điểm này đã góp phần kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống Nhân dân”- bà Lê Thị Nga dẫn lại đánh giá của cử tri và Nhân dân.

Ngoài ra, cử tri và Nhân dân đánh giá cao việc Quốc hội sẽ tổ chức giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính”. Cử tri và Nhân dân cho rằng đây là nội dung quan trọng nhằm đánh giá hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công và xử lý các tồn tại sau khi tinh gọn bộ máy.

Cũng theo bà Lê Thị Nga, cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự quyết liệt, kịp thời của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành bảo đảm sự kế thừa, ổn định, liên tục trong quản lý, điều hành. Qua đó tạo khí thế mới, quyết tâm mới, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đáng chú ý, Chính phủ đã thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính, giảm mặt bằng lãi suất để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế và tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp; tái cấu trúc thị trường tài chính…

Đặc biệt, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn mang tính “xương sống” của nền kinh tế nhằm tối ưu hóa ngân sách, tránh tình trạng lãng phí do đầu tư manh mún...

Áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh khi thiếu trường công lập

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và Nhân dân còn nhiều băn khoăn, lo lắng trước những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống, an sinh và sản xuất. Báo cáo dẫn chứng về việc đảm bảo nguồn cung và giá xăng dầu trong nước; nguy cơ mất an toàn thực phẩm; thời tiết cực đoan gây thiệt hại tại nhiều địa phương.

Tình trạng thiếu trường công lập, nhất là bậc trung học phổ thông tại Hà Nội, tạo áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh. Phụ huynh và học sinh cũng băn khoăn về việc lựa chọn tổ hợp môn từ lớp 10 khi công tác hướng nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu, thông tin tuyển sinh thiếu ổn định.

Đáng chú ý, khối lượng công việc cấp xã gia tăng sau sắp xếp bộ máy nhưng chế độ, chính sách chưa tương xứng.

Cao tốc Bắc – Nam quy mô hai làn xe tiềm ẩn rủi ro giao thông; ô nhiễm môi trường ở nông thôn; quá tải du lịch, thiếu cơ sở lưu trú, giá dịch vụ tăng cao và ùn tắc trong dịp nghỉ lễ… Tình trạng lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu cá nhân tiếp tục gây lo ngại.

Ngoài ra, người dân cũng gặp nhiều vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Báo cáo công tác dân nguyện cũng phản ánh ý kiến của cử tri và Nhân dân liên quan đến quy định về thẩm quyền đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký hành nghề, thẻ tư vấn viên pháp luật, thẻ công chứng viên, thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

“Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả hơn trong thời gian tới”- bà Lê Thị Nga nói.