HĐND thành phố Hà Nội bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND 11/05/2026 10:53

(PLO)- Sáng 11-5, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 2 để xem xét nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, đa số đại biểu HĐND thành phố (TP) Hà Nội đã biểu quyết tán thành bầu ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội và ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tính đến nay, UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 có Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng và 6 Phó Chủ tịch UBND TP gồm các ông, bà: Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, Bùi Duy Cường, Đỗ Anh Tuấn, Trương Việt Dũng và Vũ Thu Hà.

Ông Bùi Duy Cường, 53 tuổi, từng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn. Tháng 2-2026, ông được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc sở này.

Hai tân Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường (trái) và Đỗ Anh Tuấn (phải).

Trong khi đó, ông Đỗ Anh Tuấn, 55 tuổi, trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ), Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.