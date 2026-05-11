Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI 11/05/2026 12:32

(PLO)- Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 20-10, bế mạc ngày 5-12 và được chia thành hai đợt.

Sáng 11-5, tiếp tục phiên họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuẩn bị bước đầu Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết dự kiến Kỳ họp diễn ra trong khoảng gần 30 ngày làm việc và chia thành hai đợt.

Đợt 1 khoảng 20 ngày (từ ngày 20-10 đến ngày 13-11-2026), chủ yếu bố trí thảo luận các dự án luật, nghị quyết.

Đợt 2 khoảng 10 ngày (từ ngày 25-11 đến ngày 5-12), chủ yếu bố trí các nội dung về chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, thảo luận các báo cáo và biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết.

Thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp khoảng 10 ngày, bao gồm nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh. Ảnh: QH

Nêu lý do đề xuất tổ chức Kỳ họp thành hai đợt, ông Lê Quang Mạnh cho hay kỳ họp có khối lượng lớn nội dung về công tác lập pháp, trong đó, các dự án đều xem xét, thông qua theo quy trình tại một kỳ họp.

Do vậy, đề xuất trên để các cơ quan có thời gian tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết với chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua.

Cũng theo ông Lê Quang Mạnh, dự kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 36 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp (chưa bao gồm các dự án Chính phủ đang đề nghị bổ sung tiếp vào Chương trình lập pháp năm 2026); 6 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, giám sát và vấn đề quan trọng khác.

Quốc hội cũng dành 2,5 ngày tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Để chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ 2, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan có liên quan chủ động tiến hành rà soát tổng thể về các nội dung cần trình Quốc hội tại Kỳ họp và tiến độ chuẩn bị của từng nội dung. Trên cơ sở đó, có kiến nghị, đề xuất cụ thể về việc bổ sung hoặc rút khỏi chương trình, bảo đảm dự kiến chính xác, đầy đủ nội dung Kỳ họp; hạn chế đề nghị điều chỉnh, bổ sung sát Kỳ họp hoặc trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

Ngoài ra, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị chỉ đạo hoàn thiện tài liệu các nội dung bảo đảm tiến độ, chất lượng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp theo đúng quy định; đồng thời, đề xuất những nội dung, dự án cần thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để sớm xây dựng kế hoạch tổ chức (nếu cần thiết).