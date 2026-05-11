Đề xuất bổ sung quy định về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của địa phương 11/05/2026 12:29

(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, sáng 11-5.

Theo tờ trình của Chính phủ, thời gian qua, văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, gia tăng đáng kể việc ban hành một văn bản sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản.

Cùng với đó, một văn bản có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi nhiều văn bản khác nhau; có văn bản trong một thời gian ngắn được sửa đổi, bổ sung nhiều lần; nhiều văn bản QPPL có nội dung được thay thế, bãi bỏ một phần, đính chính, công bố hết hiệu lực...

Điều này dẫn tới việc tra cứu, áp dụng văn bản QPPL đòi hỏi công sức, thời gian và khó đảm bảo chính xác, đầy đủ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình của Chính phủ về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh: QH

Ngoài ra, Pháp lệnh Hợp nhất văn bản QPPL năm 2012 cũng bộc lộ một số hạn chế, như: chưa quy định việc hợp nhất văn bản QPPL của chính quyền địa phương, chưa quy định rõ về giá trị pháp lý của văn bản hợp nhất trong viện dẫn, áp dụng và thi hành pháp luật; chưa bao quát hết hình thức văn bản chứa đựng quy định cần hợp nhất…

Về phạm vi, pháp lệnh này quy định về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan trong việc hợp nhất văn bản, trình tự, kỹ thuật hợp nhất văn bản nhằm góp phần bảo đảm cho hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ảnh: QH

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho hay cơ quan thẩm tra tán thành với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo pháp lệnh đã xác định. Trong đó, tập trung sửa đổi, bổ sung các nội dung về thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, kỹ thuật hợp nhất văn bản.

Dự thảo dự kiến sửa đổi, bổ sung 8/20 điều của pháp lệnh hiện hành, bổ sung mới 1 điều, đồng thời bãi bỏ Phụ lục hướng dẫn kỹ thuật trình bày văn bản hợp nhất để giao điều chỉnh trong văn bản quy định chi tiết của Chính phủ.

Theo ông Phan Chí Hiếu, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và các cơ quan tán thành quy định về việc trình dự thảo văn bản hợp nhất cùng với dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung khi trình thông qua hoặc trình ký ban hành.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra thấy rằng việc trình đồng thời văn bản hợp nhất trong trường hợp một văn bản sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản sẽ phát sinh nhiều văn bản hợp nhất phải trình kèm theo. Trong khi đó, thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản trình Quốc hội thông qua có thể rất ngắn, điều này sẽ gây khó khăn trong việc thực hiện.

Dự thảo cũng bổ sung quy định cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung có trách nhiệm trình dự thảo văn bản hợp nhất cùng với dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung khi trình thông qua, ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung.

Trong khi đó, thời hạn ký xác thực văn bản hợp nhất đối với văn bản ở Trung ương là 15 ngày kể từ ngày văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung được công bố, ban hành; thời hạn hợp nhất văn bản của chính quyền địa phương là trước ngày có hiệu lực của văn bản sửa đổi, bổ sung ba ngày. Đối với trường hợp văn bản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày thông qua, ban hành, văn bản hợp nhất phải được ký xác thực chậm nhất là cùng ngày với ngày có hiệu lực của văn bản sửa đổi, bổ sung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: QH

Kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với nhiều nội dung như tờ trình của Chính phủ.

Dẫn ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Khắc Định lưu ý đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện pháp lệnh. Cùng với đó, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ có tính chất hỗ trợ, đổi mới hình thức tuyên truyền để tiếp cận thuận lợi.

Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ có tiếp thu giải trình; Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện dự thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết bằng phiếu, cố gắng trong tháng 5 thông qua pháp lệnh.