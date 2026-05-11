Cảnh báo tình trạng 'bảo kê' máy gặt lúa 11/05/2026 18:40

(PLO)- Lực lượng Công an xã ở Gia Lai khuyến cáo người dân về tình trạng “bảo kê” thu hoạch nông sản, tránh bị cưỡng ép đầu vụ lúa Đông Xuân.

Ngày 11-5, Thiếu tá Trần Văn Tiến, Trưởng Công an xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai, cho biết đã phát cảnh báo về tình trạng “bảo kê” máy gặt lúa, xâm phạm quyền lợi chính đáng của người dân trong sản xuất nông nghiệp.

Theo Thiếu tá Tiến, trên địa bàn chưa ghi nhận tình “bảo kê”, tuy nhiên việc phát đi cảnh báo này nhằm khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không thỏa hiệp, không tiếp tay cho các hành vi cưỡng ép trong hoạt động thu hoạch nông sản.

Qua đó, chủ động lựa chọn dịch vụ máy gặt theo nhu cầu, không để bị ép buộc về giá cả hoặc đơn vị cung cấp; kịp thời phản ánh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “bảo kê” máy gặt lúa hoặc các hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công an khuyến cáo cần cảnh giác, không thỏa hiệp, không tiếp tay cho các hành vi “bảo kê”, cưỡng ép trong hoạt động thu hoạch nông sản. Ảnh: CA

Vừa qua, trên địa bàn có xảy ra vụ việc tranh chấp, ngăn cản không cho gặt lúa giữa HTX Nông nghiệp Chư A Thai với chủ máy gặt liên hợp từ bên ngoài.

Cụ thể, một số người dân thuê máy gặt từ bên ngoài vào cánh đồng do HTX quản lý, gây hư hỏng bờ ruộng nên HTX ngăn cản, không cho vào và yêu cầu khắc phục.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an xã và chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh, xử lý ổn thỏa, không để xảy ra tranh chấp gây mất an ninh trật tự.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình ở một số địa phương có tình trạng một số đối tượng lợi dụng mùa thu hoạch để thực hiện hành vi “bảo kê” máy gặt lúa, ép buộc người dân và chủ máy phải nộp tiền hoặc sử dụng dịch vụ theo sự sắp đặt đã và đang gây bức xúc trong nhân dân.

Trước tình hình trên, công an xã đã phát đi khuyến cáo người dân, cần nâng cao cảnh giác, không thỏa hiệp, không tiếp tay cho các hành vi “bảo kê”, cưỡng ép trong hoạt động thu hoạch nông sản.