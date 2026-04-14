Bắt giữ Sơn 'khùng' đòi tiền bảo kê các quán karaoke, massage ở Đồng Nai 14/04/2026 11:31

(PLO)- Nếu các chủ cơ sở karaoke, massage, quán cà phê trên địa bàn không đưa tiền bảo kê thì Sơn "khùng" sẽ quậy phá.

Ngày 14-4, Công an xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã bắt giữ Đinh Vượng Sơn (33 tuổi, thường gọi là Sơn “khùng”, thường trú tại xã An Phước, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Đinh Vượng Sơn, thường gọi là Sơn “khùng”. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, Sơn “khùng” tìm đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán karaoke, massage, quán cà phê trên địa bàn, yêu cầu đòi tiền bảo kê.

Nếu chủ quán không đưa tiền thì Sơn “khùng” sẽ đe dọa, quay video, đứng trước quán gây rối, quậy phá, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và tâm lý của chủ cơ sở.