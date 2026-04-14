Bắt giữ Sơn 'khùng' đòi tiền bảo kê các quán karaoke, massage ở Đồng Nai

Ngày 14-4, Công an xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã bắt giữ Đinh Vượng Sơn (33 tuổi, thường gọi là Sơn “khùng”, thường trú tại xã An Phước, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, Sơn “khùng” tìm đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán karaoke, massage, quán cà phê trên địa bàn, yêu cầu đòi tiền bảo kê.
Nếu chủ quán không đưa tiền thì Sơn “khùng” sẽ đe dọa, quay video, đứng trước quán gây rối, quậy phá, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và tâm lý của chủ cơ sở.
Nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc khách quan, toàn diện, Công an xã Long Thành thông báo tìm các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có liên quan đến vụ việc nêu trên. Thông tin liên hệ: số điện thoại 0909917091 (Thiếu tá Nguyễn Trường Minh - Điều tra viên). Mọi thông tin cung cấp sẽ được bảo mật theo quy định.