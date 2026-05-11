Công an Quảng Trị triệt phá đường dây sản xuất cà phê giả quy mô lớn 11/05/2026 15:45

(PLO)- Công an khám xét khẩn cấp ba cơ sở ở Quảng Trị, thu giữ 6 tạ bột màu nâu nghi là cà phê giả cùng hàng ngàn bao bì nhái nhãn hiệu.

Ngày 11-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án về sản xuất, buôn bán hàng giả là cà phê với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan công an khám xét cơ sở sản xuất, buôn bán cà phê giả.

Sau quá trình thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế đồng loạt khám xét tại ba điểm sản xuất, buôn bán cà phê giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, TP.HCM; đồng thời truy xét thêm hàng chục điểm tiêu thụ cà phê trên địa bàn.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nghi phạm cầm đầu là Nguyễn Xuân Thành (44 tuổi, ngụ số 80 Bình Trị Đông, TP.HCM). Những người liên quan gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy (38 tuổi, em gái của Thành), bà Lê Thị Định (mẹ của Thành, ngụ phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Tiến hành khám xét tại nhà các nghi phạm và truy xét tại các điểm tiêu thụ cà phê, lực lượng công an thu giữ gần 6 tạ bột màu nâu nghi là cà phê giả, cùng hàng ngàn bao bì mang nhiều nhãn hiệu cà phê khác nhau, nhiều dụng cụ, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất hàng giả.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.