Công an, Hải quân phối hợp chữa cháy ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6 11/05/2026 10:58

(PLO)- Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật thuộc Vùng 2 Hải quân đã điều hai xe cứu hỏa cùng 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy tại công ty dệt may ở khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, Đồng Nai.

Vào lúc 21 giờ ngày 10-5, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Vùng 2 Hải quân cùng các lực lượng đóng quân trên địa bàn phối hợp chữa cháy tại Công ty TNHH Uniwin Việt Nam, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, thành phố Đồng Nai.

Nhận tin báo từ Công an TP Đồng Nai, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật đã nhanh chóng triển khai hai xe cứu hỏa cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Lê Hữu Huy, Phó Tham mưu trưởng Trung tâm chỉ huy đã cơ động đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Do diện tích cháy của nhà xưởng rộng khoảng hơn 9.000 m2 và đám cháy lớn, lực lượng chữa cháy đã cùng nhau khống chế, khoanh vùng không để đám cháy lan rộng sang các khu vực lân cận khác. Hiện tại đám cháy vẫn đang âm ỉ, chưa dập tắt hoàn toàn, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật vẫn tiếp tục duy trì lực lượng dập cháy, chống bùng phát tại khu vực.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, đám cháy bùng phát tại khu vực nhà xưởng của doanh nghiệp chuyên ngành dệt may của công ty TNHH Uniwin Việt Nam.

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC cơ sở cùng các doanh nghiệp lân cận đã triển khai phương tiện tại chỗ để xử lý bước đầu, đồng thời báo tin cho lực lượng PCCC.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai đã huy động 31 xe chữa cháy cùng 179 cán bộ chiến sĩ và đội viên đội PCCC chuyên ngành nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chữa cháy đã chia thành nhiều mũi, triển khai đội hình phun nước làm mát, khoanh vùng, ngăn chặn cháy lan.