Ngành đường sắt dừng nhiều chuyến tàu do mưa lớn ở Huế và Đà Nẵng 27/10/2025 16:59

(PLO)- Ngành đường sắt cho biết hơn 2.700 hành khách bị ảnh hưởng và sẽ được hoàn vé.

Chiều 27-10, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cho biết do mưa lớn kéo dài tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, ngành đường sắt phải tạm dừng nhiều chuyến tàu Bắc - Nam.

Cụ thể, trong tối 27-10, đường sắt ngừng chạy đôi tàu SE1/SE2, SE3/SE4 xuất phát tại Hà Nội và TP.HCM; ngừng chạy đôi tàu SE19/SE20 xuất phát tại Hà Nội và Đà Nẵng. Ngoài ra, các đôi tàu “Kết nối di sản miền Trung” HĐ1/2 và HĐ3/4 khởi hành từ Huế và Đà Nẵng trong hai ngày 28 và 29-10 cũng tạm dừng hoạt động.

Nước sông Hương dâng cao sát mép cầu Bạch Hổ. Ảnh: CTV

Theo ước tính, việc dừng các chuyến tàu trên khiến khoảng 2.700 hành khách bị ảnh hưởng. Ngành đường sắt triển khai chính sách hoàn vé tại các nhà ga, thời hạn trả vé trong vòng 30 ngày.

“Chúng tôi đã thông báo đến hành khách qua tin nhắn SMS, Zalo, website và fanpage, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ để điều chỉnh kế hoạch chạy tàu phù hợp” – đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt thông tin.

Đường sắt chạy qua tỉnh Thừa Thiên - Huế chìm trong nước. Ảnh: CTV

Theo ghi nhận, mưa lớn khiến nước sông Hương (Huế) dâng cao, đã chạm đáy dầm cầu Bạch Hổ và Dã Viên. Khu vực ga Văn Xá bị ngập trên đỉnh ray 70 mm, các đoàn tàu qua đây phải chạy rất chậm để bảo đảm an toàn.