64.200 vé tàu Tết được bán ra, nhiều chặng sắp cháy vé 22/10/2025 11:22

(PLO)- Ngành đường sắt tung nhiều chính sách giảm giá vé tàu Tết 2026, chuẩn bị thêm tàu khi nhu cầu tăng cao.

Sáng 22-10, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết sau một tháng mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 (từ ngày 20-9 đến hết ngày 20-10), đã có 64.200 vé được bán ra.

Trong đó, kênh bán vé trực tuyến qua các website như dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn... chiếm 66% tổng số vé; còn lại 34% được bán trực tiếp tại nhà ga và các đại lý.

Theo ngành đường sắt, vé tàu Tết giai đoạn từ 3-2 đến 9-2-2026 (trước 23 tháng Chạp) và từ 14-2 đến 16-2-2026 (27 đến 29 tháng Chạp) hiện vẫn còn cho tất cả các ga.

Tuy nhiên, những ngày cao điểm từ 10-2 đến 14-2-2026 (23 đến 27 tháng Chạp) chỉ còn khoảng 2.500 chỗ đi suốt.

Cụ thể: Ngày 10-2 (23 tháng Chạp) còn 1.045 vé đi tất cả các ga. Ngày 11-2 (24 tháng Chạp) còn 199 vé, chủ yếu ghế ngồi mềm, kết thúc tại ga Vinh. Ngày 12-2 (25 tháng Chạp) còn 121 vé, phần lớn là ghế ngồi mềm, đến ga Vinh. Ngày 13-2 (26 tháng Chạp) còn 175 vé, chủ yếu ghế ngồi mềm, kết thúc tại ga Vinh. Ngày 14-2 (27 tháng Chạp) còn 1.044 vé, đi tất cả các ga.

Nhân viên đường sắt kiểm soát vé hành khách trước khi lên tàu. Ảnh: V.LONG

Ngành đường sắt cho biết hành khách mua vé tàu Tết từ 10 ngày trở lên với cự ly trên 900 km được giảm từ 5% đến 15% giá vé cho các đoàn tàu chiều lẻ trước Tết (3-2 đến 17-2-2026) và chiều chẵn sau Tết (21-2 đến 8-3-2026).

Ngoài ra, ngành giảm 3% giá vé cho khách mua vé các đoàn tàu Thống nhất xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 15-2-2026 (28 tháng Chạp) và đi từ 1.000 km trở lên.

Thêm vào đó, giảm từ 2% đến 12% cho khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên (tùy số lượng, thời gian và lịch trình). Giảm 5% cho hành khách mua vé lượt về (vé khứ hồi). Giảm từ 10% đến 20% cho sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Ngành cũng tiếp tục giảm giá cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật nặng, người cao tuổi, trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi và hành khách có thẻ khách hàng.

Hành khách chỉ được hưởng một mức giảm cao nhất, không cộng dồn.

Bán vé ghế phụ cho trẻ em và lực lượng vũ trang

Dịp Tết năm nay, đường sắt tổ chức bán vé ghế phụ cho trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi khi đi cùng người lớn. Mỗi vé người lớn được mua kèm một vé ghế phụ trẻ em, chỗ ngồi hoặc giường nằm dùng chung với người lớn.

Ngành cũng bán vé ghế phụ cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công an đi công tác đột xuất, ra quân, nhập ngũ; phóng viên đi tác nghiệp.

Về đổi, trả vé, ngành áp dụng mức khấu trừ 30% giá tiền in trên vé đối với các ngày cao điểm. Các ngày khác áp dụng theo quy định thông thường.

Vé cá nhân phải đổi/trả trước 24 giờ; vé tập thể trước 48 giờ so với giờ tàu chạy ghi trên vé.

Ngoài các đoàn tàu Thống nhất chạy thường xuyên như SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 (Sài Gòn – Hà Nội), SE21/SE22 (Sài Gòn – Đà Nẵng), SNT1/SNT2 (Sài Gòn – Nha Trang), SPT1/SPT2 (Sài Gòn – Phan Thiết), ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm tàu hoặc nối toa khi nhu cầu hành khách tăng cao.

Trước đó, để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết, ngành đường sắt bố trí 55 đoàn tàu, với hơn 800 toa xe, cung ứng khoảng 330.000 vé phục vụ người dân về quê ăn Tết Nguyên Đán 2026.