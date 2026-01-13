Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài chuẩn bị khởi công hạng mục BOT 13/01/2026 10:31

(PLO)- Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài được đẩy nhanh triển khai theo hình thức BOT, đang lựa chọn nhà đầu tư để khởi công vào tháng 4-2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT).

Dự án có tổng chiều dài 51 km, trong đó đoạn qua địa phận TP.HCM dài khoảng 24,7 km và đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài khoảng 26,3km. Trong đó điểm đầu kết nối với đường Vành đai 3 TP.HCM (xã Phú Hòa Đông), điểm cuối giao với Quốc lộ 22 (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án sẽ được đầu tư với quy mô 6 làn xe theo quy hoạch. Xây dựng các công trình trên tuyến, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí... đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Tổng mức đầu tư dự án 19.617 tỉ đồng.

Dự án chia làm 4 dự án thành phần, tình hình thực hiện như sau:

Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT).

Từ tháng 11-2025 đến tháng 2-2026 sẽ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Sau đó đàm phán, ký hợp đồng nhà đầu tư trong tháng 3-2026. Khởi công xây dựng dự án trong tháng 4-2026. Hoàn thành đưa vào khai thác: tháng 12-2027.

Ban Giao thông đã tiến hành khảo sát mức độ quan tâm của nhà đầu tư và đã đóng thầu, kết quả có 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ quan tâm. Hiện nay, UBND TP đang xem xét phê duyệt kết quả khảo sát quan tâm nhà đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo luật PPP.

Dự án thành phần 2 khởi công dịp 19-12-2025.

Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt ngang đường cao tốc.

Dự án này đã khởi công xây dựng công trình gói thầu XL02 ngày 19-12-2025. Các gói thầu xây lắp XL01 và XL03 đã trình Sở Xây dựng thẩm định và đang lấy ý kiến sở ngành, địa phương có liên quan. Hoàn thành công tác thẩm định trong tháng 1-2026; đấu thầu và khởi công trong tháng 2-2026.

Dự án thành phần 3: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đoạn qua TP.HCM.

Dự án đi qua địa bàn 5 xã Củ Chi, Thái Mỹ, Tân An Hội, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông với diện tích ảnh hưởng khoảng 217,697 ha, tổng số trường hợp bị ảnh hưởng trong khu vực dự kiến thu hồi 2.121 trường hợp.

Tính đến ngày 5-1-2026, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi đã thực hiện chi trả cho 974/2.121 trường hợp (đạt tỉ lệ 45,92%).

Dự án thành phần 4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh.

Dự án đi qua 2 xã và 3 phường thuộc tỉnh Tây Ninh: phường An Tịnh, phường Gia Lộc, phường Gò Dầu, xã Phước Thạnh và xã Bến Cầu. Tính đến ngày 31-12-2025, chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất các Khu vực đang tổ chức chi trả cho các hộ dân và tổ chức: 2.741,16/3.051,37 tỉ đồng (đạt 89,83%), tương ứng với số hộ dân và tổ chức là 2.022/2.267.