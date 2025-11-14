TP.HCM hỗ trợ Tây Ninh 1.800 tỉ đồng giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài 14/11/2025 15:11

Tại kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 5 khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 14-11, các đại biểu đã thống nhất chủ trương sử dụng ngân sách TP hỗ trợ tỉnh Tây Ninh thực hiện dự án liên vùng, với số tiền hỗ trợ là 1.806 tỉ đồng, được sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách của TP.HCM.

Số tiền trên được TP.HCM hỗ trợ tỉnh Tây Ninh thực hiện dự án thành phần 4 của dự án đầu tư xây dựng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Đây là nội dung được áp dụng theo Điều 5 Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Dự án đã niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhưng chưa thể chi trả cho người dân do chi phí tăng.

TP.HCM hỗ trợ tỉnh Tây Ninh thực hiện dự án liên vùng với số tiền 1.806 tỉ đồng. Ảnh: NHƯ NGỌC

Cụ thể, kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần 4 tăng thêm hơn 2.200 tỉ đồng so với chủ trương đầu tư. Phần kinh phí tăng lên sau khi tỉnh Tây Ninh rà soát, tổng hợp, bổ sung giải quyết kiến nghị của người dân.

Giai đoạn 2021-2025, nguồn lực của tỉnh Tây Ninh còn khó khăn, hạn chế. Để đẩy nhanh tiến độ dự án thành phần 4 của dự án xây dựng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, UBND tỉnh Tây Ninh đã đề nghị UBND TP.HCM hỗ trợ hơn 1.800 tỉ đồng và tự cân đối hơn 430 tỉ đồng.

UBND TP.HCM nhìn nhận, dự án xây dựng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài là công trình giao thông trọng điểm, có tính chất liên vùng, kết nối vùng, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM, Tây Ninh và vùng Đông Nam Bộ. Do đó, việc TP.HCM hỗ trợ hơn 1.800 tỉ đồng với dự án này là cần thiết.

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài dài 51 km, gồm 24,7 km qua địa phận TP.HCM và 26,3 km qua tỉnh Tây Ninh. Đây là dự án hạ tầng giao thông liên vùng trọng điểm, thực hiện theo phương thức PPP - hợp đồng BOT.

Tổng mức đầu tư dự án là 19.617 tỉ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước tham gia 9.674 tỉ đồng (chiếm 49,31%), gồm vốn Trung ương khoảng 2.872 tỉ đồng và vốn ngân sách TP.HCM 6.802 tỉ đồng.

Đây là tuyến đường bộ kết nối TP.HCM với Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài - Bavet, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án gồm 4 dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 4 là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, có tổng mức đầu tư ban đầu là 1.504 tỉ đồng và tăng lên thành 3.749 tỉ đồng sau rà soát, cập nhật. Tổng diện tích của dự án thành phần này là 263 ha.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, kinh phí bồi thường tăng mạnh lên 3.749 tỉ đồng do phải điều chỉnh, bổ sung các phương án xử lý kiến nghị của người dân tại khu vực Trảng Bàng và Gò Dầu. Tây Ninh có khả năng tự cân đối 439 tỉ đồng và đề nghị TP.HCM hỗ trợ 1.806 tỉ đồng để bảo đảm tiến độ.

UBND TP.HCM đánh giá dự án có tính chất kết nối vùng - liên vùng, giữ vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam Bộ.

Nguồn vốn 1.806 tỉ đồng sẽ được TP.HCM chi từ nguồn dự phòng ngân sách cấp TP năm 2025. Tính đến nay, quỹ dự phòng sau khi điều chỉnh còn hơn 5.479 tỉ đồng, đủ khả năng đáp ứng khoản hỗ trợ.

TP.HCM đề xuất hỗ trợ bằng tiền, thay vì hình thức “trực tiếp đầu tư” để rút ngắn thủ tục và bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng. Sau khi HĐND TPHCM thông qua, UBND TP sẽ thực hiện chuyển vốn; phía Tây Ninh có trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan thẩm tra của HĐND TP.HCM cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trong liên kết vùng, việc hỗ trợ Tây Ninh sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.