TP.HCM xin Thủ tướng áp dụng cơ chế của Vành đai 3 cho cao tốc TP.HCM - Mộc Bài 12/05/2024 11:23

Sáng 12-5, chương trình “Dân hỏi – Chính quyền trả lời” do HĐND TP.HCM tổ chức đã diễn ra với chủ đề “Tăng tốc thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội - sớm đưa chính sách vào cuộc sống”.

Toàn cảnh chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời" sáng 12-5. Ảnh: LT

Cấp thiết xây dựng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến đã đặt vấn đề về tiến độ dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

“Nghị quyết 98 cho TP cơ chế thực hiện các dự án quan trọng, trong đó có dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Vậy TP đã làm gì để dự án sớm triển khai thực hiện và khi nào dự án này sẽ khởi công?” – bà Yến hỏi.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ nhìn nhận dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài không chỉ kết nối TP.HCM với Tây Ninh mà còn kết nối Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mở ra cửa ngõ thông thương trong khu vực Đông Nam Á.

Theo bà Lệ, hiện Quốc lộ 22 là tuyến đường huyết mạch kết nối TP với Tây Ninh, là điểm trung chuyển quan trọng kết nối giữa vùng Đông Nam Bộ với Campuchia đã quá chật hẹp so với nhu cầu giao thông hiện nay. Hầu như ngày nào đoạn từ ngã tư An Sương đến cầu An Hạ cũng ùn ứ giờ cao điểm.

“Việc đẩy nhanh tuyến đường này hoàn toàn cấp thiết” – bà Lệ khẳng định và cho biết HĐND TP cũng đã thông qua cơ cấu nguồn vốn để đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) vào tháng 7-2023.

Khởi công đường gom dân sinh, cầu vượt trong năm 2024

Thông tin về dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết dự án có tổng chiều dài 51 km, là dự án nhóm A, do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư với bốn làn xe.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP đề xuất làm chủ quản dự án thành phần đường gom dân sinh, cầu vượt trên tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Ảnh: THUẬN VĂN

Dự án có bốn thành phần, gồm xây dựng đường cao tốc 51 km, đường gom dân sinh, cầu vượt trên tuyến; giải phóng mặt bằng qua địa bàn TP.HCM và Tây Ninh.

Theo ông Mãi, dự kiến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ chia sẻ lưu lượng đang rất quá tải ở Quốc lộ 22, giảm thời gian lưu thông của các phương tiện, tăng năng lực vận tải hàng hoá và hành khách đi, đến TP.HCM. Đồng thời, tăng kết nối Vành đai 3, Vành đai 4 với Tây Ninh, Campuchia và cả vùng Đông Nam Á, mở ra cánh cửa giao thương phía Tây Bắc TP.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết sau khi dự án hoàn thành, việc khai thác quỹ đất dọc tuyến và vùng phụ cận sẽ giúp TP có thêm nguồn lực để phát triển các trung tâm đô thị, công nghiệp, logictics. Đồng thời giúp TP có thêm nguồn lực thực hiện các công trình khác.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài phấn đấu khởi công trước 30-4-2025.

Thông tin về tiến độ dự án, ông Mãi cho biết TP được giao chuẩn bị dự án và đã trình hồ sơ cho các cơ quan trung ương thẩm định trình Thủ tướng phê duyệt trong hơn một năm qua. Hiện hồ sơ đang được chuyển đến Thường trực Chính phủ để phê duyệt chủ trương đầu tư.

“Tại hội nghị Hội đồng điều phối Vùng Đông Nam Bộ mới đây ở Tây Ninh, Thủ tướng đã chỉ đạo phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trước ngày 15-5” – ông Mãi nói và khẳng định ngay sau đó TP sẽ khẩn trương hoàn thiện dự án, phê duyệt dự án trước cuối tháng 9, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà đầu tư, khởi công dự án trước 30-4-2025.

TP.HCM cũng kiến nghị được giao làm cơ quan chủ quản để thực hiện đường gom dân sinh, cầu vượt trên tuyến cao tốc. “TP đang rà soát lại các điều kiện, nếu được sẽ khởi công trước dự án thành phần này và phấn đấu khởi công trong năm nay” – ông nói thêm.

Cũng theo Chủ tịch Phan Văn Mãi, từ tháng 7-2023, TP.HCM đã có các nghị quyết về dự án này và bố trí từ ngân sách TP 2.900 tỉ đồng để thực hiện. “Đây là nội dung đầu tiên trong triển khai thực hiện Nghị quyết 98, tức TP được sử dụng ngân sách của mình để hỗ trợ cho dự án vùng, liên vùng” – ông Mãi thông tin và khẳng định thời gian tới TP sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan Trung ương cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng triển khai dự án.

Chủ tịch TP.HCM nhấn mạnh để đẩy nhanh dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, TP có báo cáo Thủ tướng cho phép áp dụng cơ chế của đường Vành đai 3 trong chuẩn bị giải phóng mặt bằng, thủ tục dự án. TP cũng đề nghị Thủ tướng giao TP được phê duyệt dự án thành phần 1 là dự án BOT.

Ông Phan Văn Mãi cho hay nếu làm đúng tiến độ thì cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ khởi công trước 30-4-2025 và phấn đấu hoàn thành cuối năm 2027.