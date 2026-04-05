Dự án mở rộng Quốc lộ 50 sắp hoàn thành 05/04/2026 14:04

(PLO)- Dự kiến dự án mở rộng Quốc lộ 50 sẽ hoàn thành trước ngày 30-6 nhưng hiện vẫn còn vướng một vài mặt bằng.

Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 50 là dự án cửa ngõ quan trọng kết nối TP.HCM với tỉnh Tây Ninh. Hiện đơn vị thi công đang tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ để đưa dự án về đích vào dịp 30-6.

Dự án Quốc lộ 50 được mở rộng từ 4 lên 6 làn xe với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, dài gần 7km bao gồm 4 km đường song hành mới và cải tạo tuyến đường hiện hữu để giảm ùn tắc giao thông ở cửa ngõ phía Nam TP.

Hiện dự án đã đạt hơn 95% tiến độ. Ảnh: ĐT

Dự án sẽ kết nối thông suốt từ đường Nguyễn Văn Linh đến ranh tỉnh Tây Ninh, đặc biệt là khu vực giao và đường dẫn ra vào cao tốc Bến Lức - Long Thành. Từ đó, giúp phương tiện lưu thông thuận lợi hơn, giảm áp lực cho các nút giao hiện hữu.

Về tiến độ, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết hiện công trình đạt hơn 95% khối lượng, dự kiến hoàn thành trước ngày 30-6.

Hiện dự án còn vướng 2 hộ dân chưa đồng thuận với kết quả giải quyết khiếu nại về giải phóng mặt bằng. Đây là nguyên nhân chính khiến tiến độ bị kéo dài.

Ban Giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương để sớm bàn giao mặt bằng. Từ đó, chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch.

Dưới đây là một số hình ảnh của dự án:

Tuyến đường huyết mạch kết nối về các tỉnh miền Tây. Hiện nhiều đoạn đã cơ bản hoàn thành.

Sau hơn 3 năm triển khai thi công, đã hoàn thành đoạn song hành, đường khang trang, sạch đẹp, các phương tiện lưu thông thuận lợi.

Hạng mục cầu Ông Thìn cũng đã cơ bản hoàn thiện phần chính.

Nhiều đoạn đang được triển khai thi công tích cực.

Khu vực kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành chưa được triển khai đồng bộ, còn chờ nút giao kết nối với tuyến cao tốc này. Sau khi các dự án đồng bộ sẽ giúp các phương tiện kết nối liên tục.