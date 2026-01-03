Bộ trưởng Tư pháp Mỹ: Ông Maduro sẽ bị toà án Mỹ xét xử 03/01/2026 20:41

(PLO)- Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi nói rằng ông Maduro sẽ “sớm phải đối mặt công lý Mỹ” về hàng loạt cáo buộc liên quan ma tuý và vũ khí, trong khi Nga quan ngại việc vợ chồng tổng thống Venezuela "bị cưỡng bức đưa ra khỏi đất nước trong các hành động hung hăng của Mỹ".

Ngày 3-1, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi nói rằng Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro sẽ sớm phải đối mặt "công lý Mỹ trên đất Mỹ, tại các tòa án Mỹ”, theo đài CNN.

Viết trên mạng xã hội X, bà Bondi dẫn lại bản cáo trạng đối với ông Maduro, trong đó cáo buộc nhà lãnh đạo Venezuela về các tội danh: “Âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine, tàng trữ và âm mưu tàng trữ súng máy và thiết bị hủy diệt nhằm vào Mỹ”.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Maduro bị Văn phòng Công tố Khu vực phía Nam New York truy tố từ năm 2020, nhưng đến sáng 3-1 vẫn chưa rõ chính xác ông đang ở đâu.

Thông tin trên được đưa ra sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ đã tiến hành thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela vào rạng sáng 3-1 (giờ địa phương), đồng thời cho biết ông Maduro cùng phu nhân đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi nước này.

Phó Tổng thống Venezuela - bà Delcy Rodríguez sau đó cho biết chính phủ không biết hiện Tổng thống Maduro và đệ nhất phu nhân Flores đang ở đâu.

Bà Rodríguez yêu cầu chính phủ của Tổng thống Trump ngay lập tức cung cấp bằng chứng cho thấy Tổng thống Maduro và đệ nhất phu nhân còn sống.

Một số quốc gia đã bày tỏ quan ngại việc Mỹ bắt lãnh đạo Venezuela.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 3-1 kêu gọi “làm rõ ngay lập tức” tình hình tại Venezuela.

“Chúng tôi vô cùng quan ngại trước các thông tin cho rằng Tổng thống Venezuela Maduro và vợ ông đã bị cưỡng bức đưa ra khỏi đất nước trong các hành động hung hăng của Mỹ diễn ra hôm nay” - theo tuyên bố của bộ này.

Nga cho rằng, nếu những thông tin đó là đúng sự thật, thì các hành động nói trên cấu thành “một sự vi phạm không thể chấp nhận được đối với chủ quyền của một quốc gia độc lập, vốn là nguyên tắc cốt lõi của luật pháp quốc tế”.