Thượng viện Mỹ sắp bỏ phiếu ngăn ông Trump hành động quân sự với Venezuela 04/01/2026 06:04

(PLO)- Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu vào tuần tới nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump tiếp tục có hành động quân sự với Venezuela.

Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu vào tuần tới đối với một dự luật về quyền lực chiến tranh lưỡng đảng nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump tiếp tục hành động quân sự với Venezuela, tờ The Hill đưa tin ngày 3-1.

Dự luật thuộc diện ưu tiên, đồng nghĩa với việc Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện John Thune không thể ngăn văn bản này được đưa ra thảo luận tại nghị trường.

Dự luật do Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul và Thượng nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff bảo trợ.

Dự luật chỉ cần đa số quá bán để được Thượng viện thông qua.

Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện - ông Chuck Schumer. Ảnh: BLOOMBERG

“Đã từ lâu Quốc hội cần tái khẳng định vai trò hiến định then chốt của mình trong các vấn đề chiến tranh, hòa bình, ngoại giao và thương mại. Dự luật lưỡng đảng, trong đó quy định rằng chúng ta không được ở trong tình trạng chiến tranh với Venezuela nếu không có sự cho phép rõ ràng của quốc hội, sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào tuần tới” - ông Kaine nói.

“Chúng ta đã bước sang năm thứ 250 của nền dân chủ Mỹ và không thể để nó suy thoái thành chế độ chuyên quyền mà các nhà lập quốc từng chiến đấu để thoát khỏi” - vị thượng nghị sĩ nói thêm.

Trong khi đó, ông Schiff cảnh báo rằng hành động của Tổng thống Trump nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có nguy cơ đẩy khu vực này vào “hỗn loạn”.

“Hành động mà không có sự phê chuẩn của quốc hội hay sự đồng thuận của người dân, ông Trump đang mạo hiểm đẩy cả một bán cầu vào hỗn loạn và đã phá vỡ cam kết chấm dứt các cuộc chiến, thay vì khơi mào những cuộc chiến mới” - theo vị thượng nghị sĩ.

Ông Schiff kêu gọi quốc hội tái khẳng định quyền lực trong việc cho phép hoặc từ chối sử dụng vũ lực.

Ngày qua, nhiều nhà lập pháp đảng Dân chủ đã lên án hành động quân sự của chính quyền Mỹ tại Venezuela.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói rằng ông vẫn chưa được báo cáo về chiến dịch của Mỹ tại Caracas dẫn đến việc bắt ông Maduro. Ông Schumer chỉ trích chính quyền ông Trump vì đã không xin phép quốc hội trước khi vụ tấn công xảy ra.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Andy Kim đặc biệt nhắm vào Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth liên quan chiến dịch này.

“Hai ông Rubio và Hegseth đã nhìn thẳng vào mắt từng thượng nghị sĩ vài tuần trước và nói rằng chuyện này không nhằm thay đổi chế độ. Khi đó tôi đã không tin họ, và giờ đây chúng ta thấy họ đã trắng trợn nói dối quốc hội” - ông Kim viết trên mạng xã hội X.

Thượng nghị sĩ Ruben Gallego gọi đây là “cuộc chiến tranh vô căn cứ thứ hai trong đời tôi”, sau cuộc chiến của Mỹ ở Iraq.

Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez lập luận rằng động thái này liên quan nhiều đến dầu mỏ và chính trị hơn là ma túy như ông Trump tuyên bố.

Trong khi đó, đa số nghị sĩ Cộng hoà đồng tình với chiến dịch quân sự của Tổng thống Trump.

Hạ nghị sĩ Brian Mast, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, hoan nghênh chiến dịch là “một chiến thắng nữa” của chính quyền nhằm “bảo vệ đất nước”.

Hạ nghị sĩ Mario Diaz-Balart, Phó Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Hạ viện, ca ngợi các động thái của chính quyền đối với Venezuela là thể hiện “sự lãnh đạo quyết đoán” và mô tả ông Maduro là “mối đe dọa an ninh quốc gia chưa từng có tiền lệ”.