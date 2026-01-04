Tổng thống Maduro có phát ngôn đầu tiên sau gần 24 giờ bị Mỹ bắt 04/01/2026 10:13

(PLO)- Tổng thống Venezuela - ông Nicolás Maduro lên tiếng sau gần 24 giờ bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch tại Venezuela.

Ngày 3-1, Tổng thống Venezuela - ông Nicolás Maduro đã lên tiếng sau gần 24 giờ bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch tại Venezuela, theo tờ Mirror.

Ông Maduro có phát ngôn đầu tiên trong lúc ông bị áp giải tới một cơ sở giam giữ ở New York.

“Chúc ngủ ngon. Chúc mừng năm mới” - ông Maduro nói khi đang bị còng tay, trong lúc nhiều đặc vụ của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) hộ tống ông về phòng giam.

Ông Maduro dự kiến sẽ ra hầu tòa liên bang Mỹ vào tuần tới, nơi ông được cho là sẽ phải đối mặt nhiều cáo buộc liên quan buôn bán ma túy và mua bán vũ khí trái phép.

Hình ảnh Tổng thống Nicolas Maduro, được cho là trên tàu chiến USS Iwo Jima của Mỹ, do Tổng thống Donald Trump đăng tải. Ảnh: TRUTH SOCIAL

Ông Maduro và vợ là Đệ nhất phu nhân Cilia Flores bị bắt trong chiến dịch quân sự của Mỹ ở Venezuela ngày 3-1.

Các quan chức Mỹ đã chuyển nhà lãnh đạo Venezuela từ một trực thăng sang một trực thăng khác để đưa tới một trung tâm giam giữ ở Brooklyn - được cho là cùng cơ sở từng giam giữ những phạm nhân tai tiếng. Ông Maduro được đưa tới cơ sở tạm giam ngay trước 21 giờ tối 3-1 (giờ địa phương).

Một quan chức cấp cao Venezuela cho biết ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela, trong đó có cả dân thường lẫn quan chức quân đội.