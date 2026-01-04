Venezuela có tổng thống lâm thời 04/01/2026 10:59

(PLO)- Tòa án Tối cao Venezuela chỉ định Phó Tổng thống Delcy Rodríguez giữ nhiệm vụ tổng thống lâm thời, sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ.

Tối 3-1 (giờ địa phương), Tòa án Tối cao Venezuela ra sắc lệnh chỉ định Phó Tổng thống Delcy Rodríguez đảm nhiệm các quyền hạn và nhiệm vụ của tổng thống lâm thời, sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ.

Sắc lệnh được Thẩm phán Tania D’Amelio đọc trong phiên tòa phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước Venezuela. Trong đó, sắc lệnh yêu cầu bà Rodríguez sẽ “đảm nhiệm và thực hiện, với tư cách là tổng thống lâm thời, tất cả các quyền hạn, nhiệm vụ và chức năng vốn có của chức vụ tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela, nhằm đảm bảo tính liên tục của chính quyền và quốc phòng toàn diện của quốc gia”.

Bà Delcy Rodríguez. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Sắc lệnh nêu rằng ông Maduro hiện ở trong tình trạng “không thể thực hiện chức trách của mình một cách thực chất và tạm thời”.

Bà Rodríguez (56 tuổi) có bằng luật tại Đại học Trung ương Venezuela. Bà từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông từ năm 2013 đến năm 2014 và sau đó trở thành Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 2014 đến năm 2017.

Năm 2018, ông Maduro bổ nhiệm bà làm phó tổng thống cho nhiệm kỳ thứ hai và tiếp tục giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ thứ ba của ông Maduro, bắt đầu từ tháng 1-2025.

Trong ngày 3-1, bà Rodríguez lên án cuộc tấn công của Mỹ vào lãnh thổ Venezuela là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và chủ quyền của Venezuela.

Ngoài ra, trong bài phát trước toàn quốc, bà Rodríguez yêu cầu Mỹ trả tự do ngay lập tức cho vợ chồng ông Maduro, đồng thời cáo buộc những hành động của Mỹ chỉ nhằm chiếm đoạt các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Venezuela.