Ông Trump và Tổng thống Colombia có cuộc gặp 'tích cực bất ngờ' tại Nhà Trắng 04/02/2026 08:03

(PLO)- Vượt qua những bất đồng trong quá khứ, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Colombia Gustavo Petro đã có cuộc gặp đầu tiên đầy thiện chí tại Nhà Trắng.

Ngày 3-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro cho biết hai bên đã có một cuộc làm việc thân mật trong lần đầu gặp gỡ trực tiếp, theo hãng tin Reuters.

Diễn biến này đi ngược lại lo ngại của giới phân tích và cố vấn, những người từng hoài nghi khả năng hòa hợp của hai nhà lãnh đạo vốn có hệ tư tưởng đối lập gay gắt và đã công kích nhau suốt nhiều tháng qua.

Ông Petro đến Nhà Trắng mà không có sự đón tiếp rầm rộ thường thấy dành cho các nguyên thủ quốc gia. Truyền thông cũng không được phép tham dự cuộc gặp kéo dài khoảng 2 giờ này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Colombia - ông Gustavo Petro đã có cuộc thảo luận tại Nhà Trắng ngày 3-2. Ảnh: WHITE HOUSE

Trong các phát biểu riêng rẽ sau đó, dù không bên nào khẳng định đã đạt được các thỏa thuận cụ thể, cả hai đều mô tả cuộc gặp bằng những ngôn từ tích cực.

Khi được phóng viên hỏi liệu hai bên có đạt được đồng thuận trong việc ngăn chặn dòng chảy ma túy từ Colombia hay không, ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo đang xúc tiến vấn đề này.

“Chúng tôi đã làm việc về điều đó. Chúng tôi đã thảo luận và rất hòa hợp. Ông ấy và tôi không hẳn là bạn thân, nhưng tôi không cảm thấy bị xúc phạm” - ông Trump nói.

Ông Trump nói với phóng viên rằng hai bên đang thảo luận về các lệnh trừng phạt nhưng không đi vào chi tiết. Bản thân ông Petro đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ - do chính quyền ông Trump ban hành hồi tháng 10-2025 - vì cáo buộc ông liên quan hoạt động buôn bán ma túy. Ông Petro kiên quyết bác bỏ các cáo buộc này.

Sau cuộc gặp, ông Petro đã đăng tải một bức ảnh lên mạng xã hội X kèm theo dòng chữ viết tay của ông Trump: "Gustavo - Một vinh dự lớn lao - Tôi yêu Colombia". Bài đăng cũng bao gồm bức ảnh hai nhà lãnh đạo bắt tay và mỉm cười.

Tổng thống Colombia cho biết ông đã đề nghị ông Trump hỗ trợ truy bắt các trùm ma túy lớn đang lẩn trốn bên ngoài lãnh thổ Colombia.

Ngoài ra, ông cũng nhờ Tổng thống Mỹ làm trung gian hòa giải căng thẳng ngoại giao giữa Colombia và nước láng giềng Ecuador, nơi Tổng thống Daniel Noboa được biết đến là một đồng minh thân cận của ông Trump. Ông Petro xác nhận ông Trump đã đồng ý sẽ điện đàm với ông Noboa.

Ông Trump trong những tháng gần đây đã có mối quan hệ thăng trầm với ông Petro.

Tháng 10 năm ngoái, ông Trump từng gọi ông Petro là "trùm ma túy bất hợp pháp" dù không đưa ra bằng chứng, và đến tháng 1, ông thậm chí còn để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào quốc gia đồng minh lâu năm này, cáo buộc Colombia thất bại trong việc kiểm soát buôn bán ma túy.

Đáp lại, ông Petro cũng từng chỉ trích ông Trump gay gắt. Ông cho rằng các cuộc tấn công của chính quyền ông Trump vào các tàu nghi chở ma túy là tội ác chiến tranh, đồng thời mô tả chiến dịch của Mỹ hồi tháng trước nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là một vụ "bắt cóc".

Tuy nhiên, vào tháng 1, hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc điện đàm được cả hai mô tả là tích cực.

Sự "băng tan" bất ngờ này đã dẫn đến lời mời ông Petro tới Washington DC.