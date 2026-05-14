MU chính thức đàm phán chiêu mộ một ngôi sao thay thế Casemiro 14/05/2026 12:39

MU đang thể hiện sự quan tâm thực sự đến một tiền vệ người Brazil khi họ tìm cách làm mới hàng tiền vệ trong mùa hè này, trước sự ra đi của Casemiro. Theo các nguồn tin, "quỷ đỏ" thành Manchester đã đàm phán với người đại diện của Ederson, và dường như đội chủ sân Old Trafford đã nhận được sự chấp thuận từ người đại diện của ngôi sao người Brazil để theo đuổi thương vụ chuyển nhượng này.

Tiền vệ Ederson được liên kết mạnh mẽ với việc chuyển đến Old Trafford trong những tuần gần đây. Manchester United đang phải cạnh tranh với các đội khác để giành chữ ký của Ederson, trong đó Sky Sports Thụy Sĩ đưa tin sự quan tâm rõ ràng nhất đến từ Ý. Cầu thủ 26 tuổi người Brazil dự kiến ​​sẽ rời Atalanta vào mùa hè, sau khi gây ấn tượng ở Serie A.

Bản báo cáo cho biết thêm MU cũng nằm trong số các CLB đang theo dõi sát sao Ederson và đã chính thức tiến hành đàm phán với người đại diện của anh. Ederson được cho là "mơ ước" được chuyển đến Premier League vào mùa hè. Mặc dù các cuộc đàm phán đã diễn ra, nhưng có thông tin cho rằng Ederson không phải là ưu tiên hàng đầu của MU.

Manchester United rất muốn cải thiện hàng tiền vệ trong mùa hè với những cái tên như Elliott Anderson và Adam Wharton nằm trong danh sách chuyển nhượng của họ. Tuy nhiên, Manchester City dường như đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Anderson từ Nottingham Forest, một trở ngại đối với Manchester United.

MU được cho là đang nhắm đến ba tiền vệ trung tâm mới với tổng mức phí chuyển nhượng 150 triệu bảng Anh. Casemiro đã xác nhận sẽ rời Old Trafford vào cuối mùa giải, và Manuel Ugarte cũng được dự đoán sẽ chuyển đến một CLB khác . Bất kỳ tân binh nào cũng cần phải hòa nhập tốt với Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes trong đội hình của MU.

Manchester United cũng đang theo đuổi tiền vệ Joao Gomes của Wolves. Tuy nhiên, cầu thủ này dường như sắp gia nhập Atletico Madrid, điều này có thể mở ra cơ hội cho Ederson gia nhập Old Trafford. Cầu thủ người Brazil đã ra sân 40 lần trên mọi đấu trường cho Atalanta mùa này, ghi được 3 bàn thắng và có 2 pha kiến ​​tạo.

Ederson sẽ bước vào năm cuối hợp đồng với Atalanta vào mùa hè năm sau và được định giá khoảng 40 triệu bảng Anh. Tiền vệ này từng được đồn đoán sẽ chuyển đến Atletico Madrid vào mùa hè năm ngoái, nhưng các cuộc đàm phán về một thỏa thuận tiềm năng đã đổ vỡ và anh vẫn ở lại Atalanta.

Trong cuộc thảo luận về việc vụ chuyển nhượng Ederson trong tuần này, Giám đốc điều hành của Atalanta, Luca Percassi, thừa nhận có CLB quan tâm đến Ederson, nhưng chưa ai gửi lời đề nghị hỏi mua chính thức.

"Chúng tôi không nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào, chỉ có sự quan tâm từ các đội khác cho Ederson", ông Luca Percassi nói với tờ Tuttomercatoweb (Ý), "Tôi nghĩ khả năng các đội bóng khác chiêu mộ cầu thủ của chúng tôi trước khi mùa giải kết thúc là rất thấp. Việc có sự quan tâm đến các cầu thủ của chúng tôi là điều bình thường, nhưng chúng tôi sẽ đánh giá họ vào thời điểm thích hợp với sự bình tĩnh và điềm đạm".