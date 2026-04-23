Arsenal thua Man City nhưng vẫn vô địch Ngoại hạng Anh 23/04/2026 06:39

(PLO)- Cuộc đua vô địch và tốp 5 giải Ngoại hạng Anh đang xoay chuyển chóng mặt ở giai đoạn cuối mùa, với dự đoán của siêu máy tính Opta khi chọn nhà vô địch Arsenal, trong lúc Tottenham sắp rớt hạng.

Siêu máy tính Opta liên tục cập nhật dự đoán mới ở giải Ngoại hạng Anh, đưa ra những kịch bản bất ngờ với Arsenal vẫn dẫn đầu cơ hội đăng quang, Man City tăng tốc mạnh mẽ, trong khi MU chắc suất Champions League còn Chelsea tụt dốc không phanh.

Cơ hội vô địch lớn cho Arsenal

Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026 đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất khi mọi vị trí quan trọng đều chưa ngã ngũ. Điểm nóng là cuộc đua vô địch giữa Arsenal và Manchester City, hai đội bóng đang bám đuổi nhau từng điểm số.

Trận thua 1-2 của Arsenal trước chủ nhà Man City vừa qua đã tạo nên bước ngoặt lớn. Đội bóng của HLV Pep Guardiola rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 3 điểm, đồng thời vẫn còn một trận chưa đấu. Nếu giành chiến thắng trước Burnley, Man City có thể vượt lên chiếm ngôi đầu bảng, tạo ra cú lật ngược tình thế đầy kịch tính.

Man City đang tạo ra cuộc đua gay cấn với Arsenal ở giai đoạn nước rút. Ảnh: EPA.

Dù vậy, theo tính toán của Opta, Arsenal vẫn đang là ứng viên số một cho chức vô địch với xác suất 73%. Con số này giảm mạnh so với mức hơn 94% trước đó, cho thấy lợi thế của “Pháo thủ” không còn vững chắc như vài tuần trước. Sự chững lại trong tháng 4 đang khiến đội bóng của Mikel Arteta phải đối mặt với áp lực cực lớn trong phần còn lại của mùa giải.

Ở chiều ngược lại, Man City đang trở lại đầy mạnh mẽ. Tỷ lệ vô địch của họ đã tăng vọt từ 5,6% lên 27%, phản ánh đúng phong độ và sự ổn định của nhà đương kim vô địch. Lịch thi đấu phía trước của Man City cũng mở ra nhiều cơ hội, dù họ sẽ phải chia sức cho đấu trường FA Cup.

Trong khi đó, Arsenal có nhiều cơ hội tận dụng lịch thi đấu thuận lợi hơn khi không bị phân tâm bởi cúp quốc nội. Những trận đấu với Newcastle, Fulham hay Crystal Palace sẽ đóng vai trò quyết định trong hành trình tìm lại ngôi vương sau hơn hai thập kỷ chờ đợi.

Arsenal có nhiều cơ hội vô địch nước Anh. Ảnh: EPA.

Cuộc chiến tốp 5 sắp ngã ngũ

Nếu cuộc đua vô địch vẫn còn nhiều biến số, thì cuộc chiến giành vé tham dự Champions League đang dần lộ diện rõ ràng. Với việc Ngoại hạng Anh có 5 suất tham dự mùa tới, vị trí thứ năm trở thành mục tiêu rất quan trọng.

Manchester United đang nổi lên như đội bóng nắm lợi thế lớn nhất. Chiến thắng Chelsea 1-0 ngay tại Stamford Bridge giúp đội bóng của HLV Michael Carrick củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu. Khoảng cách 10 điểm so với đội xếp thứ sáu tạo ra vùng an toàn đáng kể khi mùa giải chỉ còn ít vòng đấu.

Theo dự đoán từ Opta, khả năng MU rơi khỏi tốp 5 gần như bằng không, chỉ ở mức 1,4%. Thậm chí, họ còn có tới 44% cơ hội kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba. Điều đó đồng nghĩa mục tiêu của “Quỷ đỏ” lúc này không còn là giữ suất dự Champions League, mà chính là cạnh tranh thứ hạng cao hơn.

MU có suất tham dự Champions League, Chelsea thì không. Ảnh: EPA.

Aston Villa cũng đang duy trì phong độ ấn tượng. Đội bóng của HLV Unai Emery tiếp tục bám đuổi nhóm đầu với cơ hội lớn góp mặt tại C1. Ở vị trí thứ năm, Liverpool đang chiếm ưu thế rõ rệt. Chiến thắng trước Everton giúp họ nâng cao cơ hội giữ vững vị trí này, với gần 50% khả năng. Đội chủ sân Anfield cho thấy sự ổn định đúng lúc, trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp lại liên tục sảy chân.

Trái ngược hoàn toàn là Chelsea. Đội bóng thành London gần như tự loại mình khỏi cuộc đua sau chuỗi kết quả thất vọng. Thất bại nặng nề 0-3 trước Brighton nối tiếp trận thua trước MU khiến cơ hội dự Champions League của họ tụt xuống mức rất thấp. Từ vị thế cạnh tranh, Chelsea giờ đối diện nguy cơ trắng tay khi mùa giải khép lại.

Khi mùa giải Ngoại hạng Anh vào thế cờ tàn, những vòng đấu cuối cùng sẽ rất quyết liệt. Man City và Arsenal tiếp tục cuộc chiến vương quyền, MU gần như chắc suất, Liverpool giữ lợi thế, còn Chelsea đứng trước một trong những mùa giải đáng quên nhất. Premier League một lần nữa cho thấy sức hấp dẫn khi mọi kịch bản đều có thể xảy ra cho đến phút chót.