Man City gãy nặng nhân sự cho đêm phán quyết 22/04/2026 11:41

(PLO)- Man City bước vào chuyến làm khách trên sân của Burnley ở vòng 34 Ngoại hạng Anh với áp lực cực lớn, nhưng điều khiến HLV Pep Guardiola đau đầu hơn cả lại nằm ở hàng phòng ngự sứt mẻ nghiêm trọng.

Trong lúc cuộc đua vô địch đang nóng rực, mọi cú sảy chân lúc này đều có thể khiến Man City trả giá đắt. Theo đó, đội khách buộc phải hướng tới 3 điểm nếu muốn vượt lên trên Arsenal để chiếm lại ngôi đầu bảng. Tuy vậy, Manchester City lại không thể ra sân với lực lượng mạnh nhất.

Theo thông tin từ truyền thông Anh, Ruben Dias và Josko Gvardiol nhiều khả năng sẽ không góp mặt trong trận đấu tại sân Turf Moor. Việc hai trung vệ quan trọng cùng vắng mặt rõ ràng là tổn thất lớn, nhất là khi Man City đang cần sự chắc chắn tối đa ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Khó khăn của HLV Pep Guardiola chưa dừng ở đó. Rodri, mắt xích cực kỳ quan trọng ở tuyến giữa, cũng chưa thể trở lại. Tiền vệ người Tây Ban Nha gặp vấn đề ở vùng háng trong trận thắng Arsenal cuối tuần qua.

Hậu vệ Ruben Dias bị chấn thương. Ảnh: EPA.

Dù kết quả kiểm tra cho thấy chấn thương không quá nghiêm trọng, Rodri vẫn chưa đạt trạng thái đủ tốt để thi đấu ngay. Guardiola xác nhận học trò của mình khó kịp bình phục cho trận đấu này và vẫn phải chờ thêm để đánh giá ở những trận tiếp theo.

Xét về đẳng cấp, Man City vẫn được đánh giá vượt trội so với Burnley. Đội chủ sân Etihad sở hữu chất lượng đội hình tốt hơn, kinh nghiệm dày dạn hơn và bản lĩnh của một ứng viên vô địch thực thụ.

HLV Pep Guardiola sẽ không mạo hiểm với tiền vệ chủ chốt Rodri. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, Burnley không phải đối thủ dễ bị bắt nạt vào lúc này. Dù đang trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng tại Premier League, trong đó gồm có 5 thất bại, đội chủ nhà vẫn còn nguyên động lực chiến đấu để nuôi hy vọng trụ hạng.

Chính vì thế, đây là trận đấu khó lường. Manchester City mạnh hơn, nhưng sự thiếu vắng nhiều trụ cột nơi hàng thủ có thể khiến họ gặp rắc rối. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, tham vọng chiếm ngôi đầu của thầy trò Guardiola có thể bị giáng đòn nặng nề ngay tại Turf Moor.