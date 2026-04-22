MU giành vé chơi Champions League, Chelsea bật bãi 22/04/2026 14:49

(PLO)- Cuộc chiến giành vé tham dự Champions League tại giải Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn định đoạt, và sau loạt kết quả mới nhất, cục diện đã nghiêng hẳn về một phía, theo siêu máy tính Opta.

Với việc các CLB Anh gần như chắc chắn có 5 suất dự Champions League mùa tới, vị trí thứ năm trở thành mục tiêu sống còn. Và lúc này, Manchester United đang nắm lợi thế cực lớn trong cuộc đua ấy.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước chủ nhà Chelsea ngay tại Stamford Bridge đã giúp đội bóng của HLV Michael Carrick củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu. Bàn thắng duy nhất của Matheus Cunha đã giúp MU nhanh chóng lấy lại sự ổn định sau cú vấp trước Leeds. Khoảng cách 10 điểm với đội xếp thứ sáu gần như là chiếc vé đảm bảo để Quỷ đỏ góp mặt trong top 5 khi mùa giải khép lại.

Các dự đoán của siêu máy tính Opta cũng đứng về phía MU. Họ có tới 44% cơ hội kết thúc ở vị trí thứ ba, trong khi khả năng văng khỏi tốp 5 gần như không đáng kể, chỉ 1,4%. Điều đó đồng nghĩa, trừ khi xảy ra cú sụp đổ khó tin, suất dự Champions League mùa tới gần như đã nằm chắc trong tay đội chủ sân Old Trafford. Mục tiêu lúc này của họ không còn là trụ lại tốp 5, mà là cạnh tranh vị trí thứ ba.

MU có thể chiếm tốp 3 Premier League vào cuối mùa. Ảnh: EPA.

Ở phía sau, Aston Villa vẫn đang bám đuổi quyết liệt. Bàn thắng muộn của Tammy Abraham vào lưới Sunderland giúp đội bóng của Unai Emery duy trì hy vọng cạnh tranh tốp 3. Với xác suất 40,8% cho vị trí thứ ba và chỉ 1,2% nguy cơ rơi xuống thứ sáu, Aston Villa gần như cũng đã đảm bảo một suất dự Champions League.

Tâm điểm giờ dồn về vị trí thứ năm – tấm vé cuối cùng. Liverpool đang chiếm lợi thế sau chiến thắng kịch tính trước Everton, với pha đánh đầu quyết định của Virgil van Dijk. Những con số dự báo cho thấy họ có 49,6% khả năng giữ vững vị trí này và chỉ 8,2% nguy cơ bị bật khỏi nhóm dự C1.

Chelsea ngày càng xa rời tốp 5 giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Ngược lại, Chelsea gần như đã tự loại mình khỏi cuộc chơi, đặc biệt sau trận thua Brighton 0-3 rạng sáng 22-4. Trước đó, thất bại trước MU khiến cơ hội dự Champions League của họ tụt xuống chỉ còn 5,1%. Những cái tên như Brentford, Bournemouth hay Brighton có xác suất tương tự.

Cuộc đua tốp 5 giờ không còn đông đúc như trước. MU đã băng băng về đích, Liverpool nắm lợi thế lớn, Villa giữ vị trí an toàn, còn Chelsea thì đứng trước viễn cảnh trắng tay. Mọi thứ đang dần rõ ràng khi mùa giải sắp đi vào hồi kết.