Triệt xóa đường dây bán dâm cho cả người nước ngoài tại Phan Thiết 08/05/2026 11:12

(PLO)- Đường dây bán dâm cho khách trong nước và nước ngoài tại Phan Thiết vừa bị Cảnh sát hình sự triệt xóa.

Ngày 8-5, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt xóa một đường dây bán dâm cho khách mua dâm trong nước và người nước ngoài thông qua mạng xã hội tại phường Hàm Thắng (khu vực TP Phan Thiết cũ).

Một đôi mua và bán dâm bị bắt quả tang.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện một số đối tượng lợi dụng nền tảng mạng xã hội để tổ chức hoạt động môi giới mại dâm trực tuyến. Thủ đoạn của các đối tượng là đăng tải các hình ảnh, video khêu gợi, công khai giá dịch vụ nhằm tiếp cận, lôi kéo và tìm kiếm khách hàng có nhu cầu.

Quá trình xác minh, Cảnh sát hình sự xác định Đinh Thế Hiển (38 tuổi, trú phường Phan Thiết) và một số đối tượng khác có sự cấu kết trong việc điều phối các cô gái bán dâm. Khi khách có nhu cầu, nhóm này trực tiếp thỏa thuận mức giá cụ thể trước khi điều động các cô gái bán dâm đến các cơ sở lưu trú, khách sạn, resort trên địa bàn để thực hiện hành vi bán dâm.

Người nước ngoài mua dâm với giá đến 8 triệu đồng/lượt.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, đêm 17-4-2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã chia nhiều mũi trinh sát, đồng loạt tiến hành đột kích vào hai cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn phường Hàm Thắng.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang ba cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Qua đấu tranh, các đôi nam nữ thừa nhận thực hiện hành vi dưới sự điều hành, môi giới của Hiển cùng đồng bọn.

Công an thi hành lệnh bắt giam Đinh Thế Hiển.

Đáng chú ý, đây là đường dây có mức giá giao dịch khá cao. Đối với khách trong nước, mức giá là 2 triệu đồng/lượt. Đặc biệt, đối với khách mua dâm là người nước ngoài, có mức giá dao động từ 6 đến 8 triệu đồng/lượt.

Ngày 4-5-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thế Hiển để điều tra về hành vi môi giới mại dâm và đang tiếp tục điều tra mở rộng.