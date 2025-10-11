Lý do ban đầu vụ 1 phụ nữ chở cháu nhỏ chặn đầu ô tô và bị va quẹt 11/10/2025 12:20

(PLO)- Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh vụ việc một phụ nữ chạy xe máy chở cháu nhỏ chặn đầu ô tô, xảy ra va quẹt khiến người phụ nữ và cháu nhỏ ngã xuống đường.

Ngày 11-10, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đang mời những người liên quan trong clip ô tô va chạm với xe máy khiến người phụ nữ chở cháu nhỏ ngã xuống đường, rồi bỏ chạy.

Ô tô va chạm với xe máy khiến người phụ nữ và một cháu nhỏ ngã xuống đường.

Bước đầu, xác định tài xế ô tô năm chỗ 81A - 422.41 là ông NVT (ngụ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Giữa ông NVT và bà H (người phụ nữ trong clip) là người quen, có quan hệ tình cảm với nhau.

Theo Đội CSGT đường bộ số 2, sau khi làm việc với các bên liên quan, xác minh rõ vụ việc sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 10-10, tại ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng và Phan Đình Phùng (phường Pleiku, Gia Lai), xảy ra vụ va chạm giữa ô tô 5 chỗ 81A 422.41 với một xe máy.

Clip người dân ghi lại thời điểm ô tô va chạm xe máy.

Theo clip người dân ghi lại, thời điểm trên người phụ nữ điều khiển xe máy đứng trước đầu ô tô và có lời nói qua lại với người ngồi trong xe. Sau đó, xảy ra va chạm với xe máy làm người phụ nữ cùng một cháu nhỏ ngồi trên xe ngã xuống đường.

Sau va chạm, ô tô này lách sang trái tiếp tục chạy đi.

Theo trình bày của ông NVT, chiều 10-10, ông đang điều khiển ô tô chở một người phụ nữ chạy trên đường Phan Đình Phùng thì bà H phát hiện, lái xe máy đuổi theo và chặn đầu xe tại vị trí đèn giao thông.

Lúc này, ông lùi xe để rẽ trái đi tiếp thì bị bà H lùi xe máy theo nên mới xảy ra va chạm.