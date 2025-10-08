Ô tô 7 chỗ lao thẳng vào quán nhậu khiến 2 người thương vong 08/10/2025 07:29

(PLO)- Người đàn ông điều khiển ô tô 7 chỗ lao thẳng vào quán nhậu ở xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai khiến hai người thương vong.

Ngày 8-10, lãnh đạo UBND xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), cho biết đang kiểm tra, xác minh vụ việc ô tô con tông thẳng vào một quán nhậu trên địa bàn.

Clip ô tô 7 chỗ tông thẳng vào quán nhậu.

Theo camera an ninh ghi lại, khoảng 21 giờ 24, một ô tô 7 chỗ, màu trắng chạy ngang qua trước quán Xóm Nhậu (xã Bình Dương) bất ngờ dừng lại đột ngột, quay đầu xe rồi lao thẳng vào quán.

Do sự việc quá nhanh, hai người ở trong quán chưa kịp phản ứng đã bị tông trúng, may mắn có một thanh niên ở gần đó né tránh kịp.

Ngay sau đó, ô tô này lùi lại khoảng 3 mét và có một người đàn ông bình tĩnh mở cửa bước xuống xe.

Hình ảnh lúc ô tô tông thẳng vào quán.

Thông tin ban đầu, cú tông mạnh khiến một người tử vong và làm một người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.