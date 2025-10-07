Tai nạn liên hoàn trên tuyến La Sơn - Túy Loan, 1 người tử vong 07/10/2025 22:42

Tối 7-10, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa phận TP Huế khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ cùng ngày, tại Km 7 trên tuyến La Sơn - Túy Loan (thuộc xã Hưng Lộc), tài xế Phạm Hoàng Vị (42 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) điều khiển xe ô tô tải biển số 50H-543.97, trên xe có phụ xe là anh Nguyễn Tấn Tài (33 tuổi, ở tỉnh Bình Định), lưu thông theo hướng Đà Nẵng - Huế.

Khi đến địa điểm trên, xe tải tông mạnh vào đuôi xe ô tô đầu kéo 77H-04516 kéo theo rơ-moóc 88R-01396 do tài xế Nguyễn Ngọc Nam (38 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển đang chạy cùng chiều phía trước.

Sau đó, xe tải tiếp tục va chạm với ô tô con biển số 92A-09887 do anh Trần Công Thanh (46 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng) điều khiển.

Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến anh Nguyễn Tấn Tài tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.