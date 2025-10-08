Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai 08/10/2025 17:59

(PLO)- Thanh niên lái ô tô 7 chỗ tông vào quán nhậu ở Gia Lai làm một phụ nữ chết oan tỏ ra ân hận.

Ngày 8-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra vụ Đặng Văn Sang (27 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương, Gia Lai) lái ô tô 7 chỗ tông thẳng vào quán nhậu ở địa phương này làm một người tử vong, một người bị thương nặng.

Đặng Văn Sang tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Theo cơ quan công an, bước đầu Đặng Văn Sang thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sang khai có uống bia trước đó, rồi mới đến quán Ốc Nướng Ngon ở thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương uống thêm khoảng ba lon bia.

Tại đây, Sang tình cờ gặp anh NQS đang nhậu và qua mời bia. Tuy nhiên, hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Sau đó, Sang lái ô tô bảy chỗ tông thẳng vào quán Xóm Nhậu bên cạnh quán Ốc Nước Ngon để truy đuổi S.

Giải thích hành động lái ô tô tông thẳng vào quán Xóm Nhậu, Sang nói mình “có đạp ga hơi mạnh”. “Em rất ân hận. Em còn con nhỏ ở nhà”- Sang nói.

Sau khi tông hai nạn nhân, Đặng Văn Sang lùi ô tô và bình tĩnh mở cửa xe đến xem nạn nhân.

Như PLO thông tin, khoảng 21 giờ 40 ngày 7-10, Đặng Văn Sang xảy ra mâu thuẫn với bạn nhậu là NQS và cầm dao rượt đuổi đánh S.

Tiếp đó, Sang lái ô tô bảy chỗ truy đuổi S, tông thẳng vào quán Xóm Nhậu làm bà LTQ (55 tuổi, mẹ chủ quán Xóm Nhậu) tử vong, NQS bị thương.