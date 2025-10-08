Vụ ô tô lao vào quán nhậu ở Gia Lai: Có dấu hiệu của tội giết người 08/10/2025 14:41

(PLO)- Theo luật sư, hành vi lái ô tô 7 chỗ lao vào quán nhậu khiến 2 người thương vong, có dấu hiệu của tội giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015...

Liên quan đến vụ tài xế ô tô 7 chỗ lao vào quán nhậu khiến một người tử vong và một người bị thương, lực lượng chức năng đã vận động tài xế ra đầu thú và xác định được nghi can là Đặng Văn Sang (27 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai).

Người bị tông tử vong là bà LTQ, mẹ của chủ quán Xóm Nhậu trên đường Nguyễn Nhạc, xã Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, Đặng Văn Sang cùng bạn là NQS (ngụ cùng thôn với Sang) ngồi nhậu ở quán kế bên quán Xóm Nhậu và giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Sang điều khiển ô tô 7 chỗ truy đuổi NQS. Khi qua quán Xóm Nhậu, Sang cho xe quay đầu tông thẳng NQS đang ở trong quán.

Hiện trường vụ việc được camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, xe của Sang lại tông trúng bà LTQ, mẹ của chủ quán Xóm Nhậu, làm bà này tử vong. Cú tông cũng làm một thanh niên khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Luật sư Nguyễn Tri Đức, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết dựa theo diễn biến hành vi được camera ghi lại thì tài xế Sang điều khiển xe lao vào quán nhậu là cố ý, với mục đích truy đuổi anh NQS.

Sang biết và nhận thức được hành vi cố ý lái ô tô tông vào người khác là xâm hại đến tính mạng của người khác nhưng vẫn mong muốn hậu quả xảy ra hoặc bỏ mặc hậu quả xảy ra, nên có dấu hiệu của tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).

Trong trường hợp này ô tô là công cụ, phương tiện phạm tội giống như dao, kéo, búa... trong các vụ án giết người khác.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ diễn biến hành vi, nguyên nhân sự việc, xác định nhận thức, ý thức của tài xế để đánh giá mức độ, tính chất của vụ việc.

Về ý kiến cho rằng dựa trên clip ghi lại có thể tài xế đang bị kích động mạnh về tinh thần mới thực hiện hành vi như vậy, LS cho biết theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 04 năm 1986 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao: tình trạng tinh thần bị kích động là tình trạng người phạm tội không hoàn toàn tự chủ, tự kiềm chế được hành vi phạm tội của mình. Sự kích động mạnh đó phải là tức thời do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân gây nên sự phản ứng dẫn tới hành vi giết người.

Như vậy, để xác định có thuộc trường hợp phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh hay không cần có đủ các yếu tố: Thứ nhất, phải có hành vi trái pháp luật của bị hại.

Thứ hai, hành vi trái pháp luật của người bị hại phải là hành vi đối với người phạm tội hoặc đối với người thân thích hoặc hoặc đối với người khác có quan hệ thân thiết với người phạm tội.

Thứ ba, hành vi trái pháp luật của người bị hại phải là nguyên nhân làm cho người phạm tội bị kích động mạnh về tinh thần.

Đối chiếu trong trường hợp này thì người tử vong là bà LTQ, không có mâu thuẫn hay mối liên hệ gì với tài xế Sang để dẫn đến tinh thần Sang bị kích động mạnh. Do đó không thuộc trường hợp phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.