Tình tiết mới vụ thanh niên lái ô tô tông thẳng vào quán nhậu ở Gia Lai 08/10/2025 16:04

(PLO)- Công an xã Bình Dương, xác nhận nguyên nhân dẫn đến vụ việc do mâu thuẫn trong lúc uống rượu bia và khuyến cáo người dân không đưa tin thiếu kiểm chứng lên mạng.

Ngày 8-10, Công an xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) tiếp tục thông tin về vụ thanh niên lái ô tô 7 chỗ tông thẳng vào quán Xóm Nhậu, thuộc xã Bình Dương khiến một người bị thương và một người tử vong.

Theo đó, Công an xã Bình Dương xác nhận nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát cá nhân giữa hai người đàn ông trong lúc sử dụng rượu bia.

Kết quả xét nghiệm, Đặng Văn Sang (27 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương- người lái ô tô) âm tính với chất ma tuý.

Video clip về vụ việc được người dân ghi lại ở góc quay từ bên ngoài.

Công an xã Bình Dương, khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng người lái ô tô có sử dụng ma túy là không đúng sự thật.

Đề nghị người dân không chia sẻ, bình luận hoặc đăng tải các nội dung chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Trước đó, như PLO đưa tin: khoảng 21 giờ 40 ngày 7-10, tại quán Ốc Nướng Ngon (thuộc thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương), Đặng Văn Sang xảy ra mâu thuẫn với bạn nhậu là NQS ngụ cùng thôn.

Tại đây, Sang cầm dao rượt đuổi, đánh NQS và được một số người trong quán can ngăn.

Sau đó, NQS rời quán nhậu này, đi trên vỉa hè đến trước quán Xóm Nhậu ở kế bên và khiêu khích. Thấy vậy, Sang lái ô tô 77A-31224 truy đuổi, tông thẳng vào trong quán Xóm Nhậu trúng NQS và bà LTQ (55 tuổi, mẹ chủ quán Xóm Nhậu).

Hình ảnh lúc Đặng Văn Sang lái ô tô tăng ga, lao thẳng vào quán và tông trúng hai người.

Hậu quả, bà LTQ tử vong, còn NQS bị thương. Sau khi gây ra vụ việc, Sang bỏ trốn khỏi hiện trường và đầu thú vào lúc 5 giờ 30 ngày 8-10.