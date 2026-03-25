Chồng chặn đường, đập nát kính xe taxi vì mâu thuẫn với vợ 25/03/2026 14:58

(PLO)- Công an phường B’Lao vừa tiến hành xác minh vụ việc một người đàn ông dùng gậy sắt đập bể 5 tấm kính của một chiếc xe taxi hiệu VinFast ngay trên quốc lộ 20.

Video: Chồng chặn đường, đập nát kính xe taxi vì mâu thuẫn với vợ

Trưa 25-3, Công an phường B’Lao (tỉnh Lâm Đồng) tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu hủy hoại tài sản xảy ra trước số nhà 109 quốc lộ 20.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy do mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (sinh năm 2008) về việc chị Mai tự ý thuê xe taxi về nhà mẹ đẻ.

Khi xe taxi biển kiểm soát 49H-054.53 do anh Nguyễn Thanh Long điều khiển đến đón chị Mai, anh Lê Hoàng Thư (sinh năm 2004, tạm trú phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng) đã lái ô tô hiệu Xpander biển kiểm soát 83-146.65 ép xe anh Long dừng lại.

Sau đó, anh Thư dùng gậy sắt đập bể 5 tấm kính xe ô tô hiệu VinFast của anh Long, gồm: kính chắn gió phía trước, 2 kính bên tài, 1 kính phần đuôi xe và 1 kính phía trước bên phụ. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được giá trị thiệt hại tài sản.