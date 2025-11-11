Chủ tịch hội đồng trường tại trường tư thục có vai trò gì? 11/11/2025 11:48

(PLO)- Chủ tịch hội đồng trường do hội đồng trường bầu ra trong số các thành viên, sau đó được cấp có thẩm quyền công nhận.

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh, clip về một người đàn ông, được cho là chủ tịch hội đồng trường của một trường THPT tư thục ở Ninh Bình (Hải Hậu, Nam Định cũ), có hành vi “gần gũi” với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc.

Theo báo cáo của nhà trường, người trong clip không phải hiệu trưởng, không phải là cán bộ, giáo viên thuộc sự quản lý của ngành giáo dục; người này chưa từng giảng dạy tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào.

Hình ảnh người đàn ông "gần gũi" với phụ nữ lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Cắt ra từ clip

Khoản 1 Điều 7 Thông tư 40/2021 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục, nêu rõ: Hội đồng trường của trường phổ thông tư thục là tổ chức quản trị nhà trường, thực hiện quyền đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định của nhà đầu tư.

Thành phần của hội đồng trường của trường phổ thông tư thục gồm đại diện nhà đầu tư, thành viên trong và ngoài trường do hội nghị nhà đầu tư bầu, quyết định theo tỉ lệ vốn góp.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, khoản 4 Điều 7 Thông tư 40/2021 quy định:

Hội đồng trường quyết nghị về chiến lược, tầm nhìn, kế hoạch phát triển của nhà trường.



Hội đồng trường phê duyệt phương án tổ chức bộ máy và những vấn đề liên quan đến tổ chức, nhân sự của nhà trường trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng; kiến nghị việc bổ sung, miễn nhiệm, bãi nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.



Hội đồng trường phê duyệt kế hoạch giáo dục của nhà trường; giám sát hoạt động tuyển sinh và việc tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch giáo dục.



Hội đồng trường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường, việc quản lý tài chính, tài sản của nhà trường và việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.

Thành phần của hội đồng trường của trường phổ thông tư thục gồm đại diện nhà đầu tư, thành viên trong và ngoài trường do hội nghị nhà đầu tư bầu, quyết định theo tỉ lệ vốn góp. (Ảnh minh hoạ: AI)

Về thành phần, Điều 7 Thông tư 40/2021 quy định hội đồng trường gồm thành viên trong và ngoài trường.

Trong đó, thành viên trong trường gồm các thành viên đương nhiên là bí thư cấp ủy, hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; thành viên bầu là đại diện giáo viên, nhân viên do hội nghị đại biểu hoặc hội nghị toàn thể của trường bầu.

Thành viên ngoài trường là đại diện lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, doanh nhân, cựu học sinh do hội nghị đại biểu hoặc hội nghị toàn thể của trường bầu.

Số lượng thành viên hội đồng trường là số lẻ, ít nhất 5 người, nhiều nhất 15 người. Nhiệm kỳ 5 năm.

Căn cứ vào thành phần của hội đồng trường, hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu quyết định số lượng thành viên hội đồng trường; cử hoặc bầu đại diện nhà đầu tư, thành viên trong và ngoài trường; bầu chủ tịch hội đồng trường; làm tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận hội đồng trường và chủ tịch hội đồng trường.

Đối với trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT, giám đốc Sở GD&ĐT quyết định công nhận hội đồng trường và chủ tịch hội đồng trường. Thư ký hội đồng trường do chủ tịch hội đồng trường chỉ định.

Như vậy, chủ tịch hội đồng trường do hội đồng trường bầu ra trong số các thành viên, sau đó được cấp có thẩm quyền công nhận. Chủ tịch hội đồng trường không bắt buộc là người trực tiếp đứng lớp, không bắt buộc là giáo viên và có thể là người ngoài ngành giáo dục. Tuy nhiên, người đó phải được bầu và được công nhận theo quy định.