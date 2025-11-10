Thông tin mới về người đàn ông trong clip 'gần gũi' với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình 10/11/2025 14:38

(PLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho biết đang xác minh và làm rõ các đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi “gần gũi” với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc.

Sáng 10-11, Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết hiện cơ quan chức năng đang xác minh đoạn clip ghi cảnh một người đàn ông “gần gũi” với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc.

Theo báo cáo của nhà trường, người trong clip không phải hiệu trưởng hay giáo viên, không thuộc ngành giáo dục và chưa từng giảng dạy.

Sự việc được xác định xảy ra từ năm học 2024–2025, trước thời điểm sáp nhập tỉnh. Tuy nhiên, người đàn ông này là Chủ tịch Hội đồng Trường THPT THT do Hội đồng quản trị bầu.

Trường THPT THT vừa có báo cáo về việc clip lan truyền trên mạng xã hội gửi đến UBND xã Hải Hậu và Phòng giáo dục Trung học của Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, Trường THPT THT là cơ sở giáo dục tư thục và hiện nhà trường trân trọng báo cáo nhanh về sự việc đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Hình ảnh người đàn ông "gần gũi" với phụ nữ ngay trong phòng làm việc. Ảnh: Cắt ra từ clip

Qua kiểm tra, nhà trường khẳng định: “Người xuất hiện trong clip không phải là hiệu trưởng, không phải là cán bộ, giáo viên thuộc sự quản lý của nhà trường hay của ngành giáo dục. Người này chưa từng tham gia giảng dạy tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào

Căn cứ vào thời gian thể hiện trong clip, sự việc có thể xảy ra từ năm 2024 đến đầu năm 2025, trước thời điểm sáp nhập tỉnh Ninh Bình mới. Hình ảnh căn phòng xuất hiện trong clip không thuộc phạm vi cơ sở vật chất của Trường THPT THT.

Nhà trường trân trọng gửi báo cáo nhanh để các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin, kịp thời chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, hai ngày qua trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh, clip người đàn ông được cho là Chủ tịch hội đồng của một Trường THPT ở Ninh Bình (Hải Hậu, Nam Định cũ).

Các đoạn clip về người đàn ông sau khi lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bức xúc việc người thầy có sự “gần gũi” với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc.

Nhiều người không chỉ bức xúc về hành vi lệch chuẩn của người đàn ông được cho là thầy giáo còn đề nghị cơ quan công an sớm vào cuộc đề nghị làm rõ hành vi nêu trên (nếu có).

Chưa hết, cộng đồng mạng cho rằng đó là những hình ảnh được camera phòng làm việc ghi lại chứ không phải là sản phẩm của Al.