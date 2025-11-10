Công an xác minh clip người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình 10/11/2025 17:27

(PLO)- Công an xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xác minh vụ clip người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ tại xảy ra ở Trường THPT Tô Hiến Thành.

Trao đổi với PLO, ngày 10-11, ông Vũ Văn Kỳ, Chủ tịch UBND xã Hải Hậu, Ninh Bình (thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, Nam Định cũ), cho biết Công an xã Hải Hậu đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh các clip ghi lại cảnh một người đàn ông “thân mật” với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc.

Các clip được cho là xảy ra tại phòng làm việc riêng, người trong clip được cho là ông NVĐ, Chủ tịch HĐQT Trường THPT Tô Hiến Thành.

Tuy nhiên, theo ông Kỳ, hiện cơ quan công an đang vào cuộc xác minh các clip "thân mật", khi nào có kết quả cụ thể sẽ thông báo sau. Quan điểm của xã là sai đến đâu (nếu có) sẽ xử lý đến đó, theo quy định của pháp luật.

"Ngoài ra, Trường THPT Tô Hiến Thành, tuy đặt tại địa bàn xã Hải Hậu, nhưng thuộc sự quản lý trực tiếp của Sở GD&ĐT Ninh Bình. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc", ông Kỳ thông tin.

Hình ảnh người đàn ông “thân mật” với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình được camera trong phòng làm việc ghi lại. Ảnh: Cắt ra từ clip



Hai ngày qua trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh, clip người đàn ông được cho là Chủ tịch hội đồng của một Trường THPT ở Ninh Bình (Hải Hậu, Nam Định cũ) có hành vi “gần gũi” với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc.

Theo báo cáo của nhà trường, người trong clip không phải hiệu trưởng hay giáo viên, không thuộc ngành giáo dục và chưa từng giảng dạy, mà là Chủ tịch Hội đồng Trường.

Sự việc được xác định xảy ra từ năm học 2024–2025, trước thời điểm sáp nhập tỉnh.