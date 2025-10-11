Dự kiến khi nào thì bỏ hội đồng trường ở đại học công lập? 11/10/2025 16:34

(PLO)- Theo đại diện Bộ GD&ĐT, việc kết thúc sớm hoạt động của hội đồng trường là cần thiết để các cơ sở có những sự chuẩn bị về công tác nhân sự, chuyển giao cho giai đoạn tiếp theo khi luật có hiệu lực.

Trong hai ngày qua, tại TP.HCM và Hà Nội, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Tọa đàm Góp ý hoàn thiện Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).

Dự kiến từ ngày 1-1-2026 sẽ chấm dứt hoạt động của hội đồng trường

Tọa đàm có sự tham gia của nhiều cán bộ quản lý, chuyên gia, nhà giáo… các sở GD&ĐT, các cơ sở đào tạo ĐH,… Việc góp ý này nhằm hoàn thiện các dự thảo luật để trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Tại đây, đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, ban soạn thảo các dự thảo luật đã có những thông tin cụ thể về những điểm mới đáng chú ý trong lần sửa đổi Luật Giáo dục lần này. Trong đó, nổi bật là nội dung chấm dứt hoạt động của hội đồng trường ở tất cả các cơ sở giáo dục công lập, đồng thời phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong hoạch định chiến lược, công tác cán bộ và phân bổ nguồn lực.

Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ GD&ĐT) Mai Thị Anh, dự kiến từ ngày 1-1-2026, sẽ chấm dứt hoạt động của hội đồng trường ở các cơ sở giáo dục công lập, riêng bậc ĐH và giáo dục nghề nghiệp sẽ có luật riêng để quy định cụ thể những bước chuyển tiếp khi thực hiện chủ trương này.

Việc kết thúc sớm là cần thiết để các cơ sở có những sự chuẩn bị về công tác nhân sự, chuyển giao cho giai đoạn tiếp theo khi luật có hiệu lực.

Một kỳ họp hội đồng trường ở Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ảnh: UIT

Chuyển giao các nhiệm vụ của hội đồng trường cho Ban giám hiệu

Cạnh đó, trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục cũng nêu rõ, trong vòng tối đa 12 tháng kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành, cơ sở giáo dục mầm non công lập, cơ sở giáo dục phổ thông công lập có trách nhiệm chuyển giao các nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng trường cho Ban giám hiệu nhà trường và rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ có liên quan theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Còn với dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), ở Điều 46 về điều khoản chuyển tiếp, quy định rõ cách thức xử lý với các hội đồng trường hiện nay. Theo đó, toàn bộ hội đồng đại học và hội đồng trường của cơ sở giáo dục công lập sẽ chấm dứt hoạt động trong vòng ba tháng kể từ khi luật có hiệu lực, đồng thời bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan cho hiệu trưởng.

Các văn bản do hội đồng trường ban hành vẫn được tiếp tục áp dụng trong thời gian tối đa 12 tháng, cho đến khi có văn bản thay thế hoặc bị bãi bỏ.

Dự thảo cũng nêu rõ, đối với nhân sự, hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng đã được công nhận trước khi luật có hiệu lực vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đến khi nghỉ hưu hoặc hết thời hạn trong quyết định công nhận.

Trường hợp quyết định không ghi rõ nhiệm kỳ, thời gian giữ chức sẽ được tính tương ứng với nhiệm kỳ của hội đồng trường tại thời điểm được công nhận. Các chức danh quản lý khác do hội đồng trường bổ nhiệm cũng được giữ nguyên cho đến hết thời hạn bổ nhiệm.