UTH lần đầu trở thành điểm thi đánh giá năng lực 05/04/2026 14:23

(PLO)- Kết quả thi đánh giá năng lực đợt một dự kiến được Đại học Quốc gia TP.HCM công bố vào ngày 17-4. Kỳ thi đợt hai sẽ bắt đầu đăng ký từ ngày 18-4 đến hết ngày 25-4.

Trưa 5-4, theo thông tin chính thức từ Đại học Quốc gia TP.HCM, trong đợt 1 của kỳ thi đánh giá năng lực diễn ra sáng ngày 5-4, đã có hơn 133.000 thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ 98,33% so với số thí sinh đăng ký dự thi.

Kỳ thi đợt 1 được tổ chức tại 57 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố (theo đơn vị hành chính sau sáp nhập), gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Thí sinh tham dự thi địa điểm thi số 37 - Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH) và được cán bộ phụ trách hướng dẫn chu đáo. Ảnh:UTH

Theo đánh giá chung từ Hội đồng tổ chức kỳ thi, công tác tổ chức kỳ thi được triển khai đồng bộ, chặt chẽ ở tất cả các công đoạn. Từ công tác in sao, bảo mật và vận chuyển đề thi đến các điểm thi đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, có sự phối hợp của các lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối.

Tại các điểm thi, công tác coi thi được tổ chức đúng quy chế; đội ngũ cán bộ coi thi, giám sát và lực lượng hỗ trợ được tập huấn đầy đủ, thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan và đúng quy định.

Thống kê chung, kỳ thi đợt 1 năm 2026 là đợt thi có số thí sinh đông nhất từ trước đến nay, số lượng địa điểm thi cũng lên đến hàng trăm điểm thi. Trong đó có những cơ sở đào tạo năm nay lần đầu tiên được tổ chức thành điểm thi.

Đơn cử như Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH), theo nhà trường, đây là lần đầu tiên trường trở thành một trong những điểm tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Điểm thi của trường là điểm thi số 37, tại giảng đường số 2 Võ Oanh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM). Dù là lần đầu tiên tổ chức thi nhưng thông tin từ đại diện nhà trường cho biết, toàn bộ công tác chuẩn bị đã được triển khai kỹ lưỡng trước đó, từ bố trí phòng thi, hệ thống cơ sở vật chất đến phương án hỗ trợ thí sinh, nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và thuận lợi.

Năm 2026 là năm đầu tiên Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH) trở thành một trong những điểm tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HC. Ảnh: UTH.

Từ sáng ngày 5-4, đông đảo thí sinh đến làm thủ tục và bước vào kỳ thi trong không khí nghiêm túc, trật tự. Ngay từ sáng sớm, lực lượng cán bộ, giảng viên và sinh viên tình nguyện của nhà trường đã có mặt để hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh di chuyển, ổn định phòng thi và hoàn tất các thủ tục cần thiết. Công tác tổ chức được triển khai bài bản, đảm bảo các yêu cầu về an ninh, an toàn và đúng quy chế của kỳ thi.

Phía nhà trường cũng thông tin thêm, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM là một trong những phương thức tuyển sinh quan trọng, được nhiều trường đại học sử dụng trong xét tuyển.

Việc tổ chức tại UTH không chỉ góp phần tạo thêm điều kiện thuận lợi cho thí sinh, mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong việc đồng hành cùng các hoạt động giáo dục quy mô lớn.

Thông tin từ Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, kết quả thi đợt một dự kiến được công bố vào ngày 17-4.

Đợt hai sẽ bắt đầu đăng ký từ ngày 18-4 đến hết ngày 25-4. Kỳ thi đợt 2 được tổ chức vào ngày 24-5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm Huế; Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang.

Thí sinh có thể đăng ký dự thi đợt 1, hoặc đợt 2 hoặc cả hai đợt của Kỳ thi V-ACT năm 2026 trên trang https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.