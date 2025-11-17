Chỉ trong 24 giờ, 1 bệnh viện tiếp nhận 4 ca nhồi máu cơ tim cấp 17/11/2025 15:09

Ngày 17-11, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức (TP.HCM) cho biết chỉ trong 24 giờ, nơi đây tiếp nhận liên tiếp 4 ca nhồi máu cơ tim cấp.

Đây cũng là thời điểm TP.HCM bước vào giai đoạn chuyển mùa, biên độ nhiệt trong ngày dao động lớn.

Theo đó, nhiều tháng gần đây, bệnh viện chỉ ghi nhận trung bình 2 ca/tuần. Tuy nhiên từ đầu tháng 11 đến nay, số ca tăng nhanh, thêm 8 trường hợp chỉ trong hai tuần. Riêng ngày 14-11, khoa Tim mạch can thiệp tiếp nhận 4 ca liên tục, ê-kíp trực phải can thiệp mạch vành xuyên suốt ngày đêm.

Ca đầu tiên lúc 0 giờ 34 phút, là bệnh nhân nam (51 tuổi) nhập viện vì mệt và khó thở, không đau ngực; chụp mạch vành phát hiện tắc hoàn toàn động mạch vành phải.

Đến 9 giờ 05 phút, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nam (53 tuổi) nhập viện vì chóng mặt, nóng rát thượng vị; điện tim ghi nhận nhồi máu cơ tim cấp vùng dưới và được can thiệp tái thông.

Lúc 15 giờ 53 phút, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân nam (78 tuổi) đau ngực kéo dài, được đặt stent phủ thuốc do tắc động mạch vành phải.

Đến 22 giờ 6 phút, bệnh nhân nữ (61 tuổi) mắc đái tháo đường type 2 nhập viện với đau ngực điển hình, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp thành trước và can thiệp khẩn cấp trong đêm.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức can thiệp tim mạch cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Trần Nhân Nghĩa, khoa Tim mạch can thiệp, chuỗi ca bệnh xuất hiện đúng thời điểm TP.HCM chuyển từ nắng nóng sang mưa, độ ẩm cao, biên độ nhiệt ngày – đêm dao động 8-9 độ C.

Đây là yếu tố được nhiều nghiên cứu quốc tế, như Bhaskaran (BMJ 2010) và Ohlson (Circulation 2021), ghi nhận làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim. Cứ giảm 1 độ C, nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng 1-2% trong 48 giờ tiếp theo.

BS Nghĩa cho biết, thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể gây co mạch ngoại biên và mạch vành, làm tăng huyết áp, tăng nhu cầu ô-xy cơ tim; đồng thời tăng độ nhớt máu, hoạt tính tiểu cầu, khiến huyết khối dễ hình thành. Ở người có mảng xơ vữa không ổn định, các yếu tố này dễ dẫn đến tắc mạch vành cấp.

Ở vùng nhiệt đới như Việt Nam, cơ thể quen nền nhiệt ổn định. Biên độ nhiệt lớn, độ ẩm cao và áp suất thay đổi có thể khiến huyết áp, nhịp tim biến động mạnh – đặc biệt ở người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, hút thuốc hoặc ít vận động.

Bác sĩ Nghĩa nhấn mạnh việc 4 ca xuất hiện trong cùng một ngày không phải ngẫu nhiên mà là kết quả cộng hưởng giữa thời tiết và các yếu tố nguy cơ cá nhân.

Bác sĩ khuyến cáo người có bệnh tim mạch giữ ấm khi trời lạnh, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, tuân thủ điều trị và theo dõi huyết áp thường xuyên. Khi xuất hiện dấu hiệu đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc chóng mặt, người dân cần đến ngay cơ sở có khả năng can thiệp mạch vành 24/7.