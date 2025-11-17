Bệnh viện công đầu tiên tại Việt Nam có robot khử khuẩn UV 17/11/2025 08:57

Ngày 17-11, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết nơi đây đã chính thức đưa vào sử dụng hai robot khử khuẩn bằng tia cực tím (UV). Thiết bị được ứng dụng cho phòng mổ, phòng ghép, phòng pha chế thuốc nhằm bảo đảm môi trường vô khuẩn tối đa trước khi tiếp nhận các ca phẫu thuật quan trọng.

Đây cũng là bệnh viện công lập đầu tiên tại Việt Nam trang bị hệ thống robot khử khuẩn công nghệ mới này.

Bệnh viện Chợ Rẫy đưa vào sử dụng hệ thống robot khử khuẩn công nghệ mới UV. Ảnh: BVCC

TS.BS Phùng Mạnh Thắng, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, cho biết Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa chuyên sâu hạng đặc biệt duy nhất ở phía Nam, mỗi năm tiếp nhận hàng triệu lượt bệnh nhân và thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có ghép tạng và các thủ thuật xâm lấn phức tạp.

Khi số ca hiến – ghép tạng ngày càng tăng, áp lực lên hệ thống phòng mổ và toàn bộ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn càng lớn. Mỗi ca hiến tạng có thể giúp 3–6 bệnh nhân được cứu sống, đồng nghĩa bệnh viện phải chuẩn bị nhiều phòng mổ, phòng ghép, phòng hậu phẫu hoạt động đồng thời. Trong điều kiện này, yêu cầu bảo đảm vô khuẩn tuyệt đối là yếu tố sống còn.

Thiết bị được lập trình theo bản đồ không gian, tự di chuyển, phát tia UV-C tiêu diệt vi sinh vật. Ảnh: BVCC

BS Thắng phân tích, với bệnh nhân ghép tạng sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, kiểm soát nhiễm khuẩn không chỉ để phòng nhiễm khuẩn tại chỗ mà còn bảo vệ kết quả ghép dài hạn. Bất kỳ sai sót nhỏ nào trong chuẩn bị môi trường vô khuẩn cũng có thể gây biến chứng nghiêm trọng. Mọi giải pháp giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị nhưng vẫn tối ưu hóa an toàn đều rất quan trọng.

Trong nhiều năm qua, phương pháp phun mù hóa chất (fogging) được xem là tiêu chuẩn khử khuẩn tại nhiều bệnh viện. Tuy nhiên, cách làm này bộc lộ hạn chế như thời gian chờ đợi kéo dài, hóa chất dễ lắng đọng gây hư hỏng thiết bị, đồng thời cần nhiều nhân lực vận hành thủ công. Điều này càng bất cập đối với phòng mổ ghép tạng, nơi từng phút đều có ý nghĩa quyết định.

Robot UV chỉ cần 10-15 phút để hoàn tất một chu kỳ khử khuẩn. Ảnh: BVCC

Theo BS Thắng, một phòng mổ khử khuẩn bằng hóa chất phải chờ ít nhất 2 giờ mới có thể sử dụng lại. Trong khi đó, robot UV chỉ cần 10-15 phút để hoàn tất một chu kỳ khử khuẩn. Thiết bị được lập trình theo bản đồ không gian, tự di chuyển, phát tia UV-C tiêu diệt vi sinh vật trên toàn bộ bề mặt và góc khuất. Robot cũng tự ngắt tia khi phát hiện con người, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh tốc độ, robot UV còn cho hiệu quả ổn định và không tạo tồn dư hóa chất. Phương pháp UV không gây ăn mòn kim loại, không làm hỏng thiết bị điện tử - điều vốn là nỗi lo tại các phòng mổ hiện đại với nhiều máy móc đắt tiền, tinh vi.

Việc đưa 2 robot khử khuẩn vào hoạt động tiếp tục thể hiện cam kết của Bệnh viện Chợ Rẫy trong việc ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng điều trị. Trước đó, bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử EMR, xây dựng hệ thống HIS – EMR đồng bộ, trang bị MRI 3.0 Tesla… hướng đến mô hình “bệnh viện thông minh – bệnh viện không giấy”, khẳng định vai trò tiên phong của Chợ Rẫy trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ AI trong ngành y tế.