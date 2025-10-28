Toà tuyên 9 án tử hình trong đường dây ma túy xuyên quốc gia 28/10/2025 18:56

(PLO)- Kháng cáo nhưng không có tình tiết mới, cấp phúc thẩm tuyên y án tử hình với 9 bị cáo.

Ngày 28-10, tại trụ sở Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM, HĐXX phúc thẩm đã tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng do Trần Hoàng Tín (SN 1986, ngụ TP.HCM) cầm đầu. Đây là những bị cáo có đơn kháng cáo trong số 11 người từng bị xét xử ở cấp sơ thẩm.

Phiên tòa phúc thẩm hôm nay. Ảnh: HUỲNH THƠ

Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, nhóm của Tín nhiều lần tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam thông qua đường tiểu ngạch tại Đồng Tháp. Hàng chục ký ma túy các loại như heroin, ketamine, methamphetamine được các đối tượng cất giấu tinh vi trong máy lọc không khí rồi tuồn về TP.HCM tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định, các bị cáo đã thực hiện 8 vụ mua bán ma túy với tổng khối lượng hơn 40 kg các loại. Trong đó, Trần Hoàng Tín là người chủ mưu, liên hệ với các đầu mối ở Campuchia, chỉ đạo đàn em nhận hàng, phân phối.

Các bị cáo La Gia Cường, Nguyễn Văn Cần, Nguyễn Viết Minh Anh, Phạm Minh Tài, Cao Thiên Phước, Nguyễn Văn Chín, Phạm Quang Sơn và Bùi Văn Dương giữ vai trò đồng phạm giúp sức tích cực.

Khi bị bắt, lực lượng chức năng thu giữ hơn 21 kg ma túy, cùng nhiều điện thoại, cân tiểu ly, phương tiện vận chuyển và các tang vật khác.

Tại phiên sơ thẩm ngày 26-4-2025, TAND TP.HCM tuyên án tử hình 9 bị cáo nêu trên, tù chung thân đối với Dương Thị Thảo và Trần Trung Tín, còn Nguyễn Phi Phát bị phạt 20 năm tù.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, 9 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết mới. HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, xuyên quốc gia, tái phạm nguy hiểm, gây ảnh hưởng lớn đến trật tự xã hội, nên quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình.

Ngoài ra, các bị cáo còn bị buộc nộp phạt bổ sung từ 20 đến 50 triệu đồng mỗi người.