Phiên tòa giả định: Đôi học sinh lãnh án vì tàng trữ ma túy 03/11/2025 16:18

(PLO)- Kết quả giám định cây thuốc lá điện tử thu giữ của Phan Hoàng Nam và Nguyễn Anh Kim là ma túy ở thể lỏng, loại Methamphetamine...

Ngày 3-11, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nhiều cơ quan, đơn vị tại TP.HCM tổ chức các phiên toà giả định để tuyên truyền pháp luật cho học sinh liên quan đến tội phạm về ma tuý và tác hại của thuốc lá.

Tại Trường THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức, TP.HCM), TAND Khu vực 2 - TP.HCM phối hợp với Trường THPT Thủ Đức đã tổ chức phiên toà giả định xét xử vụ án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

HĐXX đang tuyên án. Ảnh: T.Trí

Theo nội dung vụ án giả định, Nguyễn Anh Kim (sinh năm 2007) và Phan Hoàng Nam là học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, phường Thủ Đức, TP.HCM.

Khi cả hai đang đi trên đường, tổ công tác 363-Công an TP.HCM thấy có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra, phát hiện trong người cả hai đều có 01 cây thuốc lá điện tử, bên trong có chứa chất lỏng không xác định.

Học sinh Trường THPT Thủ Đức theo dõi phiên toà giả định Ảnh: T.Trí

Kết quả xét nghiệm, Phan Hoàng Nam và Nguyễn Anh Kim dương tính với chất Methamphetamine nên bị lực lượng Công an bắt giữ. Kết quả giám định cây thuốc lá điện tử thu giữ của Phan Hoàng Nam và Nguyễn Anh Kim là ma túy ở thể lỏng có thể tích 15ml/cây, loại Methamphetamine.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, tàng trữ các chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, làm tiền đề phát sinh nhiều tội phạm, tệ nạn xấu trong xã hội.

Trong vụ án này, bị cáo Nam khi phạm tội là người dưới 18 tuổi, do đó cần căn cứ thêm Luật Tư pháp người chưa thành niên để có mức án phù hợp khi lượng hình.

Lãnh đạo TAND Khu vực 2 - TP.HCM, Ban Giám hiệu nhà trường cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: T.Trí

Từ đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Anh Kim 3 năm tù; Phan Hoàng Nam 2 năm 6 tháng tù cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Cũng trong dịp này, Báo Công lý đã trao tặng 30 suất học bổng (trị giá 30 triệu đồng) cho 30 em học sinh giỏi của trường.