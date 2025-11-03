Phiên tòa giả định: Đôi học sinh lãnh án vì tàng trữ ma túy

Ngày 3-11, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nhiều cơ quan, đơn vị tại TP.HCM tổ chức các phiên toà giả định để tuyên truyền pháp luật cho học sinh liên quan đến tội phạm về ma tuý và tác hại của thuốc lá.
Tại Trường THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức, TP.HCM), TAND Khu vực 2 - TP.HCM phối hợp với Trường THPT Thủ Đức đã tổ chức phiên toà giả định xét xử vụ án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Theo nội dung vụ án giả định, Nguyễn Anh Kim (sinh năm 2007) và Phan Hoàng Nam là học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, phường Thủ Đức, TP.HCM.
Khi cả hai đang đi trên đường, tổ công tác 363-Công an TP.HCM thấy có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra, phát hiện trong người cả hai đều có 01 cây thuốc lá điện tử, bên trong có chứa chất lỏng không xác định.
Kết quả xét nghiệm, Phan Hoàng Nam và Nguyễn Anh Kim dương tính với chất Methamphetamine nên bị lực lượng Công an bắt giữ. Kết quả giám định cây thuốc lá điện tử thu giữ của Phan Hoàng Nam và Nguyễn Anh Kim là ma túy ở thể lỏng có thể tích 15ml/cây, loại Methamphetamine.
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, tàng trữ các chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, làm tiền đề phát sinh nhiều tội phạm, tệ nạn xấu trong xã hội.
Trong vụ án này, bị cáo Nam khi phạm tội là người dưới 18 tuổi, do đó cần căn cứ thêm Luật Tư pháp người chưa thành niên để có mức án phù hợp khi lượng hình.
Từ đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Anh Kim 3 năm tù; Phan Hoàng Nam 2 năm 6 tháng tù cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Cũng trong dịp này, Báo Công lý đã trao tặng 30 suất học bổng (trị giá 30 triệu đồng) cho 30 em học sinh giỏi của trường.
Hơn 1.200 học sinh theo dõi phiên toà giả định về ma tuý
Cùng ngày, UBND phường An Khánh, TP.HCM phối hợp cùng Hội Luật gia TP.HCM, Trường THCS Bình An cùng các đơn vị tổ chức "Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025".
Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025, tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức của người dân, đặc biệt là các em học sinh về việc thượng tôn pháp luật.
Chương trình được tổ chức dưới hình thức tuyên truyền thông qua phiên tòa giả định với chuyên đề phòng, chống ma túy và tác hại của thuốc lá điện tử với sự tham dự của hơn 1.200 học sinh.
Theo nội dung phiên tòa giả định, Lê Quốc Thanh mua 1 gói ma túy đá giá 300.000 đồng từ một người phụ nữ không rõ lai lịch để sử dụng. Sau đó, Thanh gặp Nguyễn Văn Sinh rồi cãi vã, có dấu hiệu ẩu đả. Lúc này, công an phường ngang phát hiện, tiến đến can thiệp.
Trong lúc công an trao đổi với Sinh, Thanh lén lấy gói ma túy trong túi quần ném xuống đường nhưng bị phát hiện, thu giữ. Theo kết luận giám định, tang vật là ma túy Methamphetamine, thể rắn, tổng khối lượng 1,0943g.
Tại CQĐT, Thanh đã khai nhận hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Thanh 1 năm 6 tháng tù về phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Cũng tại chương trình, ban tổ chức sẽ đặt ra các câu hỏi về chủ đề phòng, chống ma túy và tác hại của thuốc lá điện tử để các em học sinh tham gia trả lời, qua đó củng cố kiến thức và nâng cao nhận thức về các vấn đề này.