Nâng mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc: Chính sách thuế đã theo kịp thực tiễn 19/10/2025 09:48

(PLO)- Người dân đồng tình nâng mức giảm trừ, cho rằng thuế chỉ công bằng khi tính trên phần thu nhập còn lại sau chi tiêu tối thiểu.

Trước đó, PLO đã thông tin về việc “chốt phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc”. Nhiều người lao động bày tỏ sẵn sàng đóng thuế nếu chính sách phản ánh đúng thực tế chi tiêu hiện nay.

Giá cả, sức mua tăng mạnh, khiến mức giảm trừ hiện hành bị coi là lỗi thời. Do đó, đề xuất nâng giảm trừ từ năm 2026 nhận được sự hưởng ứng, bởi người dân cho rằng được tính thuế trên phần thu nhập còn lại sau khi lo đủ cuộc sống tối thiểu mới là công bằng. Khi chính sách hợp lý, việc nộp thuế cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thuế chỉ công bằng khi tính trên phần thu nhập còn lại sau chi tiêu tối thiểu. Ảnh minh hoạ: TRẦN MINH

Bạn đọc Hientran…@gmail.com chia sẻ: “Tôi không trốn tránh nghĩa vụ thuế, thậm chí mỗi lần nhận lương tôi luôn tự nhủ: ‘Mình đóng góp cho đất nước cũng là chuyện nên làm’. Nhưng thú thật, chi phí sinh hoạt hiện nay đã khác xa mấy năm trước: tiền thuê nhà tăng, xăng tăng, tiền chợ tăng… trong khi mức giảm trừ vẫn giữ nguyên. Vì vậy, khi nghe tin Nhà nước sắp nâng mức giảm trừ, tôi thấy như có ai hiểu nỗi lòng của mình. Đóng thuế trong tâm thế được tôn trọng thì vui hơn rất nhiều".

Bạn đọc Ducthinh…@gmail.com bình luận: “Tôi làm nhân viên văn phòng, thu nhập ổn định nhưng không dư dả. Tôi sẵn sàng đóng thuế nếu Nhà nước cần, nhưng phải xác định rõ rằng 17 triệu đồng/tháng bây giờ không còn là ‘giàu’ như trước. Ngày xưa 100.000 đồng đi chợ được cả túi, bây giờ chỉ đủ mua ít thịt với bó rau. Vì vậy, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh khiến tôi cảm thấy thuế được tính đúng hoàn cảnh. Tôi vẫn đóng thuế nhưng thấy thoải mái hơn nhiều”.

Chị Huỳnh Hồng Thu, ngụ Vĩnh Long chia sẻ: “Tôi là mẹ hai con, luôn nghiêm túc đóng thuế vì hiểu rằng thuế là đóng góp cho cộng đồng. Nhưng nuôi con trong thời buổi này tốn kém vô cùng. Một tháng riêng tiền sữa và học phí đã hơn cả mức giảm trừ cho người phụ thuộc hiện tại. Vậy nên khi biết mức giảm trừ cho con cái sẽ tăng lên 6,2 triệu, tôi thấy nhẹ lòng".

Anh Nguyễn Chí Tài, ngụ TP.HCM cho biết: “Tôi mới lập gia đình, lương hai vợ chồng cộng lại cũng tạm nhưng chi phí trả góp nhà, nuôi con thì không hề nhẹ. Tôi không hề phản đối thuế thu nhập cá nhân — thậm chí còn thấy tự hào khi mình đủ khả năng đóng thuế. Nhưng nếu mức giảm trừ cũ giữ nguyên, thì thuế đôi khi lại thành gánh nặng. Điều chỉnh lần này chính là Nhà nước đồng hành cùng người trẻ đang phấn đấu".

Chị Nguyễn Thị Tươi, ngụ TP.HCM chia sẻ: “Tôi là người kinh doanh nhỏ, luôn kê khai thuế đầy đủ dù nhiều người nói ‘làm ít thì trốn cũng chẳng ai biết’. Tôi không muốn trốn tránh, nhưng tôi muốn mức thuế tính trên phần thu nhập thật sự ‘còn lại’ sau khi trang trải".

Với quan điểm đóng thuế là làm tròn nghĩa vụ công dân, chị Trần Cẩm Loan, ngụ TP.HCM chia sẻ: “Tôi đi làm thuê, không đủ giàu để tự do tài chính nhưng cũng không nghèo để được hỗ trợ. Tôi muốn đóng thuế để thể hiện trách nhiệm với xã hội nhưng mức giảm trừ thấp khiến tôi nhiều lúc thấy mình bị thiệt. Được nâng giảm trừ, tầng lớp ‘vừa đủ ăn’ đã thấy rằng thuế không còn là áp lực - mà trở thành nghĩa vụ dễ chấp nhận hơn".