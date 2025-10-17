Chốt phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc 17/10/2025 11:32

(PLO)- Mức giảm trừ cho nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng, Nghị quyết này sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Sáng 17-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Theo Nghị quyết, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Nghị quyết này sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Với mức giảm trừ gia cảnh mới, cá nhân là người nộp thuế (nếu không có người phụ thuộc) có mức thu nhập là 17 triệu đồng/tháng vẫn chưa phải nộp thuế. Phần thu nhập vượt trên 17,285 triệu đồng/tháng mới bắt đầu chịu thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%.

Trường hợp cá nhân người nộp thuế có 1 người phụ thuộc với mức thu nhập là 24 triệu đồng/tháng cũng vẫn chưa phải nộp thuế. Phần thu nhập vượt trên 24,22 triệu đồng/tháng mới bắt đầu chịu thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%.

Trường hợp cá nhân người nộp thuế có 2 người phụ thuộc thì phần thu nhập vượt trên 31,155 triệu đồng/tháng mới bắt đầu chịu thuế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Trước đó, trình bày tờ trình, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Chính phủ đề xuất hai phương án về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân.

Phương án 1, nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 11 triệu đồng/tháng lên 13,3 triệu đồng/tháng; đồng thời nâng mức giảm trừ với mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 5,3 triệu đồng.

Thực hiện phương án này, dự kiến ngân sách nhà nước giảm khoảng 12.000 tỉ đồng/năm so với mức thu và số lượng người nộp thuế theo quy định hiện hành.

Phương án 2, điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ với mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Thực hiện phương án này, dự kiến ngân sách nhà nước giảm khoảng 21.000 tỉ đồng/năm so với mức thu và số lượng người nộp thuế theo quy định hiện hành.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Kinh tế Tài chính thống nhất với định hướng nâng mức giảm trừ gia cảnh và cơ bản nhất trí với mức giảm trừ gia cảnh mà Chính phủ đề xuất.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng mức giảm trừ gia cảnh đề xuất có thể là phù hợp tại thời điểm hiện nay nhưng do mới chỉ tính toán theo tốc độ tăng của các chỉ tiêu năm 2025 so với năm 2020 là chưa đáp ứng thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: Quốc hội

Do đó, đề nghị Chính phủ cân nhắc để có khoảng dư địa cần thiết, theo đó có thể cân nhắc phương án tính toán tỉ lệ tăng theo tốc độ tăng của mức thu nhập hoặc GDP bình quân đầu người dự kiến thực hiện năm 2025 hoặc dự kiến năm 2026 và các năm tới so với thực hiện năm 2020.

Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị quy định mức giảm trừ gia cảnh cao hơn so với phương án dự kiến của Chính phủ.

Về hiệu lực thi hành, ông Phan Văn Mãi cho biết nhiều ý kiến đề nghị áp dụng ngay tại kỳ tính thuế năm 2025. Song một số ý kiến nhất trí với đề xuất áp dụng quy định từ kỳ tính thuế năm 2026 để bảo đảm thuận tiện trong công tác quản lý thuế.