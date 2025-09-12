Bộ Tài chính nói gì về đề nghị áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới từ 2025? 12/09/2025 08:29

(PLO)- Nhiều ý kiến cho rằng mức giảm trừ gia cảnh mới cần được áp dụng ngay cho năm nay, nếu áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026 như lộ trình là đi sau thực tế.

Mới đây, tại tài liệu thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho rằng việc áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới từ kỳ thuế năm 2026 là chưa phù hợp.

Áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới càng sớm càng tốt

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị dẫn chứng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 7 Luật Thuế TNCN hiện hành, kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú tính theo năm vẫn còn chưa tới hạn quyết toán.

Mặt khác, kể từ 2020 đến nay, nhà nước chưa có sự điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN. Tại các kỳ họp Quốc hội gần đây, nhiều cử tri, đại biểu Quốc hội đánh giá mức giảm trừ gia cảnh hiện không còn phản ánh đúng mức sống cơ bản của người dân và còn nhiều bất cập.

Vì vậy, việc áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới là hết sức cần thiết và cần được áp dụng ngay, càng sớm càng tốt. Điều này vừa thể hiện sự quan tâm kịp thời của Nhà nước, vừa sớm tạo động lực tiêu dùng và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Từ phân tích trên, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh thời gian áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2025 (theo năm) và tính từ thời điểm Nghị quyết có hiệu lực thi hành đối với kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập, từng lần chuyển nhượng chứ không nên chờ đến kỳ tính thuế năm 2026.

Nhiều ý kiến cho rằng mức giảm trừ gia cảnh mới cần được áp dụng ngay cho năm nay chứ không nên chờ đến năm 2026. Ảnh: MINH TRÚC

Cùng quan điểm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng cũng đề nghị xem xét điều chỉnh sớm mức giảm trừ gia cảnh, có thể áp dụng ngay trong những tháng cuối năm 2025, không nên chờ đến năm 2026 như lộ trình hiện nay.

"Nếu chậm trễ, chính sách sẽ đi sau thực tế và gây thiệt thòi cho người nộp thuế. Đây cũng là động thái hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế", văn bản góp ý nêu rõ.

Áp dụng sớm, tạo động lực lớn

Đồng quan điểm với các ý kiến trên, chuyên gia thuế TS. Nguyễn Ngọc Tú cho rằng nên áp mức giảm trừ gia cảnh mới ngay. “Nghị quyết ban hành trong tháng 10 thì có thể áp dụng ngay trong năm 2025 chứ không như luật", ông Tú nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo vị chuyên gia này, thuế thu nhập cá nhân năm 2025 mới chỉ là tạm nộp, còn quyết toán thuế thu nhập là sang quý 1-2026. Vì vậy, còn rất nhiều thời gian để có thể áp dụng cách tính thuế thu nhập cá nhân mới cho năm 2025.

"Việc áp dụng sớm sẽ kịp thời động viên, tạo động lực thúc đẩy người nộp thuế, tạo niềm tin vào việc sửa luật thuế thu nhập cá nhân”, ông Tú nói.

Trả lời các ý kiến về việc điều chỉnh thời gian áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới, Bộ Tài chính cho biết khoản 4 Điều 1 Luật Thuế TNCN số 26/2012/QH13 quy định: Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Do đó, việc quy định hiệu lực áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026 là "theo đúng quy định".