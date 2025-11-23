Đi nghĩa vụ quân sự được hưởng những quyền lợi gì? 23/11/2025 12:24

(PLO)- Hạ sĩ quan, binh sĩ khi nhập ngũ được bảo đảm đầy đủ quyền lợi như đóng BHXH, BHYT; nghỉ phép năm từ tháng thứ 13 và nhiều chế độ hỗ trợ khi xuất ngũ.

Tôi 20 tuổi, vừa nhận giấy gọi khám nghĩa vụ quân sự. Tôi muốn hỏi khi nhập ngũ thì hạ sĩ quan, binh sĩ được hưởng những quyền lợi gì? Sau khi xuất ngũ có được trợ cấp, hỗ trợ học nghề hay ưu tiên xin việc không?

Bạn đọc Trần Khương (Đồng Nai)

Giải đáp thắc mắc trên, luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời:

Quyền lợi của hạ sĩ quan, binh sĩ khi nhập ngũ được Nhà nước quy định như sau:

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

Theo điểm i khoản 1 Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025), hạ sĩ quan, binh sĩ được Nhà nước bảo đảm BHXH và BHYT. Đồng thời khoản 1 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BQP (sửa đổi Điều 7 Nghị định 27/2016) quy định thời gian phục vụ tại ngũ được tính là thời gian đóng BHXH.

Do đó, trong thời gian quân ngũ, Nhà nước đóng BHXH, BHYT và thời gian này được tính vào quá trình tham gia BHXH để hưởng các chế độ về sau.

Nghỉ phép năm và nghỉ phép đặc biệt:

Điểm b khoản 1 Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 (sửa đổi 2025) nêu rõ: Từ tháng thứ 13 trở đi, hạ sĩ quan, binh sĩ được nghỉ phép theo chế độ.

Đồng thời, theo Điều 3 Nghị định 27/2016:

- Nghỉ phép năm 10 ngày, được thanh toán tiền tàu xe.

- Nếu đang học tại các học viện, trường từ 1 năm trở lên, thời gian nghỉ hè được tính là nghỉ phép.

- Trường hợp nhiệm vụ không cho nghỉ: được thanh toán bằng tiền (mỗi ngày bằng mức tiền ăn cơ bản).

- Nghỉ phép đặc biệt tối đa 5 ngày khi gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ… hoặc khi lập thành tích đặc biệt.

Như vậy từ tháng 13 được nghỉ phép 10 ngày; có nghỉ phép đặc biệt; được thanh toán tiền khi không thể nghỉ.

Phụ cấp khi kéo dài thời gian phục vụ và phụ cấp cho binh sĩ nữ

Theo điểm c khoản 1 Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2025), hạ sĩ quan, binh sĩ từ tháng thứ 25 trở đi được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hằng tháng.

Quy định này được hướng dẫn chi tiết tại Điều 4 Thông tư 95/2016/TT-BQP (sửa đổi khoản 1 Điều 4 Nghị định 27/2016). Cách tính như sau:

Phụ cấp kéo dài thời gian phục vụ = Phụ cấp quân hàm hiện hưởng × 250%.

Tổng phụ cấp được hưởng từ tháng 25 trở đi = Phụ cấp quân hàm hiện hưởng + phụ cấp kéo dài thời gian phục vụ.

Lưu ý: Khoản phụ cấp 250% không áp dụng đối với quân nhân đang chờ chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân hoặc viên chức quốc phòng; chờ đi học, dự thi; hoặc đang học tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 27/2016, hạ sĩ quan, binh sĩ nữ hằng tháng được hưởng phụ cấp khuyến khích bằng 0,2 mức lương cơ sở.

Không chỉ được tính thời gian đóng BHXH, BHYT trong suốt thời gian tại ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ còn được nghỉ phép năm, hưởng phụ cấp thêm khi phục vụ lâu hơn và nhận trợ cấp tạo việc làm khi xuất ngũ. Ảnh minh họa: LÊ ÁNH.