Đi nghĩa vụ quân sự được hưởng những quyền lợi gì?

Tôi 20 tuổi, vừa nhận giấy gọi khám nghĩa vụ quân sự. Tôi muốn hỏi khi nhập ngũ thì hạ sĩ quan, binh sĩ được hưởng những quyền lợi gì? Sau khi xuất ngũ có được trợ cấp, hỗ trợ học nghề hay ưu tiên xin việc không?
Bạn đọc Trần Khương (Đồng Nai)
Giải đáp thắc mắc trên, luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời:
Quyền lợi của hạ sĩ quan, binh sĩ khi nhập ngũ được Nhà nước quy định như sau:
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:
Theo điểm i khoản 1 Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025), hạ sĩ quan, binh sĩ được Nhà nước bảo đảm BHXH và BHYT. Đồng thời khoản 1 Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BQP (sửa đổi Điều 7 Nghị định 27/2016) quy định thời gian phục vụ tại ngũ được tính là thời gian đóng BHXH.
Do đó, trong thời gian quân ngũ, Nhà nước đóng BHXH, BHYT và thời gian này được tính vào quá trình tham gia BHXH để hưởng các chế độ về sau.
Nghỉ phép năm và nghỉ phép đặc biệt:
Điểm b khoản 1 Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 (sửa đổi 2025) nêu rõ: Từ tháng thứ 13 trở đi, hạ sĩ quan, binh sĩ được nghỉ phép theo chế độ.
Đồng thời, theo Điều 3 Nghị định 27/2016:
- Nghỉ phép năm 10 ngày, được thanh toán tiền tàu xe.
- Nếu đang học tại các học viện, trường từ 1 năm trở lên, thời gian nghỉ hè được tính là nghỉ phép.
- Trường hợp nhiệm vụ không cho nghỉ: được thanh toán bằng tiền (mỗi ngày bằng mức tiền ăn cơ bản).
- Nghỉ phép đặc biệt tối đa 5 ngày khi gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ… hoặc khi lập thành tích đặc biệt.
Như vậy từ tháng 13 được nghỉ phép 10 ngày; có nghỉ phép đặc biệt; được thanh toán tiền khi không thể nghỉ.
Phụ cấp khi kéo dài thời gian phục vụ và phụ cấp cho binh sĩ nữ
Theo điểm c khoản 1 Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2025), hạ sĩ quan, binh sĩ từ tháng thứ 25 trở đi được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hằng tháng.
Quy định này được hướng dẫn chi tiết tại Điều 4 Thông tư 95/2016/TT-BQP (sửa đổi khoản 1 Điều 4 Nghị định 27/2016). Cách tính như sau:
Phụ cấp kéo dài thời gian phục vụ = Phụ cấp quân hàm hiện hưởng × 250%.
Tổng phụ cấp được hưởng từ tháng 25 trở đi = Phụ cấp quân hàm hiện hưởng + phụ cấp kéo dài thời gian phục vụ.
Lưu ý: Khoản phụ cấp 250% không áp dụng đối với quân nhân đang chờ chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân hoặc viên chức quốc phòng; chờ đi học, dự thi; hoặc đang học tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội.
Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 27/2016, hạ sĩ quan, binh sĩ nữ hằng tháng được hưởng phụ cấp khuyến khích bằng 0,2 mức lương cơ sở.
Chế độ sau khi xuất ngũ
Trợ cấp xuất ngũ một lần
Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Nghị định 27/2016, mỗi năm phục vụ được hưởng 02 tháng lương cơ sở.
Thời gian phục vụ trong quân đội có tháng lẻ thì được tính như sau: Dưới 1 tháng: không hưởng; 1-6 tháng: 01 tháng lương cơ sở; trên 6-12 tháng: 02 tháng lương cơ sở.
Riêng hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Nếu xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng (khoản 2 Điều 7 Nghị định 27/2016).
Trợ cấp tạo việc làm: Mức trợ cấp bằng 06 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm xuất ngũ. Khi xuất ngũ, được đơn vị tiễn và đưa về địa phương nơi cư trú hoặc được cấp tiền tàu, xe và phụ cấp đi đường (khoản 3 Điều 7 Nghị định 27/2016).
Được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm
Theo Điều 8 Nghị định 27/2016, hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự sau khi xuất ngũ sẽ được hưởng chế độ đào tạo, học nghề, giải quyết việc làm như sau:
Được bảo lưu kết quả học tập và được tiếp nhận vào học tiếp tại các trường mà trước khi nhập ngũ đang học hoặc có giấy gọi.
Nếu có nhu cầu đào tạo nghề và đủ điều kiện thì được nhà nước hỗ trợ đào tạo nghề.
Được tiếp nhận vào làm việc, bố trí việc làm tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị trước khi nhập ngũ đang làm đồng thời được đảm bảo thu nhập, tiền lương, tiền công.
Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ khi về địa phương được ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức.
Trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.
Ngoài ra, thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được hưởng nhiều chế độ hỗ trợ như: Hưởng bảo hiểm y tế và trợ cấp khó khăn theo quy định; con của hạ sĩ quan, binh sĩ được miễn, giảm học phí tại trường phổ thông công lập và ngoài công lập;…