TP.HCM công bố 8 điểm bắn pháo hoa dịp 30-4 16/04/2026 17:37

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo việc bắn pháo hoa nổ nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026).

Theo đó, TP.HCM có 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao gồm: Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; khu vực Trung tâm TP mới, phường Bình Dương; quảng trường công viên Bà Rịa, phường Bà Rịa.

Đồng thời, 5 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp gồm: Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, xã An Nhơn Tây; công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới; tại tòa tháp SAIGON MARINA IFC, phường Sài Gòn; khu biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa), xã Nhà Bè; khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise), xã Cần Giờ.

Thời gian bắn pháo hoa nổ từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30-4. Riêng điểm bắn khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 5 phút cùng ngày.

Bộ Tư lệnh TP chủ trì đặt mua đạn pháo hoa; phối hợp các đơn vị liên quan thống nhất bảo đảm kinh phí phục vụ.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP phối hợp Công an TP tuần tra trên sông xung quanh khu vực các điểm bắn. Các đơn vị bố trí ca nô, lực lượng túc trực sẵn sàng xử lý tình huống khi có lệnh.

Công an TP phối hợp Bộ Tư lệnh TP bảo đảm an ninh, an toàn quá trình vận chuyển đạn và tại các điểm bắn, khu vực tập trung đông người. Đồng thời, lực lượng chức năng triển khai phương tiện chữa cháy và phối hợp Sở Xây dựng tổ chức phân luồng giao thông, giải tỏa neo đậu, tạm dừng hoạt động phương tiện đường thủy quanh điểm bắn.