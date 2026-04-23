Vé máy bay khứ hồi có chặng tới 11 triệu đồng dịp 30-4, người dân xoay xở kế hoạch đi lại 23/04/2026 11:43

(PLO)- Nhu cầu đi lại cao và giá nhiên liệu tăng khiến giá vé máy bay nội địa dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 đồng loạt tăng mạnh. Nhiều chặng bay du lịch vé đã tăng hết biên độ, thậm chí vé khứ hồi có thể lên tới khoảng 11 triệu đồng/người.

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài khiến nhu cầu đi lại tăng mạnh. Trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn ở mức cao, giá vé máy bay nội địa đồng loạt tăng và chạm trần ở nhiều chặng, không ít hành khách phải chi hàng chục triệu đồng cho một chuyến đi.

Các điểm đến du lịch giá vé đều chạm trần

Theo khảo sát ngày 22-4 của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy giai đoạn đầu kỳ nghỉ lễ (từ 25 đến 29-4), giá vé máy bay tăng trung bình 5-8% so với tuần trước, tùy từng chặng bay.

Ở trục bay chính Hà Nội - TP.HCM, giá vé hạng phổ thông được các hãng niêm yết phổ biến từ 3,8 đến 4,5 triệu đồng/chiều. Trong đó, Bamboo Airways và Vietnam Airlines có mức giá cao nhất, dao động 4,2-4,5 triệu đồng. Vietjet Air thấp hơn không đáng kể, khoảng 3,5-4,2 triệu đồng, còn Vietravel Airlines ở mức 3,6-4,1 triệu đồng.

Hành khách làm thủ tục để lên máy bay. Ảnh: V.LONG

So với cùng kỳ năm 2025, giá vé năm nay tăng rõ rệt, đặc biệt ở các khung giờ đẹp và ngày cao điểm.

Ở các đường bay du lịch, giá vé ghi nhận tăng mạnh. Cụ thể, chặng TP.HCM - Đà Nẵng ngày 29-4 có giá từ 2,9 đến 3,5 triệu đồng/chiều với Vietnam Airlines. Các hãng còn lại dao động 2,1-2,9 triệu đồng.

Chặng Hà Nội - Đà Nẵng có giá từ 2,9 đến 4 triệu đồng/chiều với Vietnam Airlines, các hãng khác từ 2,4 đến 3,2 triệu đồng.

Đáng chú ý, chặng Hà Nội - Phú Quốc có giá cao nhất. Vietnam Airlines niêm yết tới 5-5,5 triệu đồng/chiều, trong khi Vietjet Air từ 3,5 đến 5 triệu đồng. Như vậy, giá vé khứ hồi có thể lên tới khoảng 7-11 triệu đồng/người.

Chặng TP.HCM - Phú Quốc dao động từ 2 đến 3,2 triệu đồng/chiều. Chặng Hà Nội - Cam Ranh ghi nhận mức 3,8 đến 4,6 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, từ các địa phương du lịch trở lại Hà Nội và TP.HCM, giá vé tăng mạnh vào cuối kỳ nghỉ.

Khảo sát ngày 3-5 cho thấy chặng Cam Ranh - Hà Nội có giá cao nhất của Vietjet Air khoảng 4,2-4,6 triệu đồng/chiều. Nhiều chuyến bay của các hãng khác đã hết vé phổ thông hoặc chỉ còn vé giá cao.

Chặng Cam Ranh - TP.HCM có giá 2,2-2,6 triệu đồng với Vietjet Air và 2,8-3,4 triệu đồng với Vietnam Airlines.

Ở chặng Phú Quốc - Hà Nội, phần lớn chuyến bay ngày 3-5 đã hết vé phổ thông. Trong khi đó, chặng Phú Quốc - TP.HCM có giá từ 2,1 đến 3,2 triệu đồng tùy hãng.

Hàng không giá rẻ không còn rẻ

Giá vé tăng cao khiến nhiều hành khách phải cân nhắc lại kế hoạch đi lại.

Anh Trần Văn Hợp (Hà Nội) cho biết gia đình anh phải chi khoảng 40 triệu đồng tiền vé máy bay để đi Phú Quốc dịp lễ này.

“Gia đình tôi đi Phú Quốc nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy giá vé cao như vậy, kể cả mua Vietjet Air và đi giờ ban đêm cũng không còn rẻ. Tuy nhiên đã hứa thưởng cho các con nên vẫn quyết định đi”- anh Hợp nói.

Trong khi đó, chị Ngô Trang (Hà Nội) cho biết gia đình 5 người của chị phải tốn hơn 60 triệu đồng nếu đi du lịch bằng máy bay trong dịp này.

“Số tiền này tương đương chi phí sinh hoạt gần 3 tháng nên gia đình không dám đi. Chúng tôi chọn đi xe cá nhân về quê, vừa tiết kiệm vừa tiện thăm ông bà”- chị Trang chia sẻ.

Sân bay Nội Bài đợt này cũng đón lượng hành khách tăng hơn dịp lễ năm ngoái. Ảnh: V.LONG

Theo Cục Hàng không Việt Nam, nguyên nhân chính khiến giá vé tăng là do giá nhiên liệu hàng không vẫn neo cao. Các hãng bay trong nước phụ thuộc lớn vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu nên chịu áp lực chi phí.

Dù giá vé cao, tỷ lệ lấp đầy trên nhiều đường bay du lịch vẫn rất lớn, đạt 80-100%. Các chặng có hệ số sử dụng ghế cao gồm TP.HCM đi Phú Quốc, Tuy Hòa, Côn Đảo, Pleiku và Hà Nội đi Tuy Hòa, Nha Trang, Đà Nẵng, Đồng Hới.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu đi lại tăng dần vào cuối kỳ nghỉ, khi hành khách quay lại Hà Nội và TP.HCM. Do năm nay có hai kỳ nghỉ sát nhau, lượng khách trở lại các đô thị lớn phân bổ đều hơn nhưng vẫn tập trung vào hai ngày cao điểm 2 và 3-5. Hầu hết các đường bay về Hà Nội và TP.HCM có tỷ lệ đặt chỗ trên 80%.

Riêng trục bay TP.HCM - Hà Nội ghi nhận tỷ lệ lấp đầy thấp hơn, khoảng 30-50%. Hành khách vẫn có nhiều lựa chọn về chuyến bay và khung giờ trong dịp này.