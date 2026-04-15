Không dùng điện thoại thông minh, xác thực sinh trắc học thế nào? 15/04/2026 08:32

(PLO)- Với người không dùng điện thoại thông minh, việc xác thực sinh trắc học vẫn có thể thực hiện trực tiếp tại các điểm giao dịch hoặc điểm được ủy quyền.

Hôm nay (15-4), Thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất (theo Nghị định 163/2024) chính thức được áp dụng.

Theo Thông tư 08/2026, việc xác thực thuê bao di động (đặc biệt là thuê bao H2H - cá nhân sử dụng) phải đảm bảo 4 trường thông tin: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Nếu không xác thực đúng thời hạn, thuê bao của người dân sẽ bị tạm dừng dịch vụ, hay thậm chí bị thanh lý hợp đồng và chấm dứt cung cấp dịch vụ. Ảnh minh họa: MINH HOÀNG

Việc xác thực có thể thực hiện thông qua một trong bốn phương thức sau:

- Xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng định danh quốc gia (VNelD).

- Xác thực trực tuyến qua ứng dụng của chính doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất sở hữu.

- Xác thực trực tiếp tại điểm do chính doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất trực tiếp sở hữu, thiết lập.

- Xác thực trực tiếp tại điểm có địa chỉ xác định do doanh nghiệp khác thiết lập, được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất ký hợp đồng ủy quyền để thực hiện việc đăng ký thông tin thuê bao.

Như vậy, đối với trường hợp không dùng điện thoại thông minh để xác thực thông tin thuê bao, người dân có thể đến trực tiếp các điểm giao dịch của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc các điểm được ủy quyền để xác thực.

Về nguyên tắc, doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc xác thực thông tin thuê bao trên cơ sở đánh giá, phân loại các số thuê bao di động căn cứ theo giấy tờ mà tổ chức, cá nhân sử dụng để đăng ký thông tin thuê bao di động và theo quy định của pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thu nhận, xử lý dữ liệu cá nhân khi thực hiện hoạt động xác thực thông tin thuê bao có nghĩa vụ thiết lập và thực hiện đúng, đầy đủ quy trình, cơ chế giám sát khi xử lý, xác thực thông tin thuê bao tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử.

Doanh nghiệp viễn thông chỉ được cung cấp dịch vụ viễn thông cho số thuê bao di động đăng ký thông tin thuê bao mới kể từ thời điểm Thông tư có hiệu lực sau khi số thuê bao di động đã hoàn thành đăng ký thông tin thuê bao, xác thực thông tin thuê bao theo đúng quy định.

Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi (gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao di động khác) đối với số thuê bao di động có hoạt động thay đổi thiết bị không thực hiện xác thực thông tin hoặc xác thực thông tin không đầy đủ, không chính xác theo quy định.