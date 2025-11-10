Từ 1-1-2026 muốn mở ví điện tử phải xác minh thông tin sinh trắc học 10/11/2025 05:26

(PLO)- Theo quy định mới, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử phải gặp mặt trực tiếp chủ ví điện tử và thực hiện kiểm tra đối chiếu giấy tờ tùy thân, đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học của chủ ví điện tử.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 41/2025 (sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2024) quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Thông tư 41/2025 chủ yếu nhằm siết chặt quản lý hoạt động ví điện tử, làm rõ hạn mức giao dịch và các quy định về an toàn, định danh khách hàng.

Theo quy định việc mở ví điện tử đối với cá nhân, tổ chức đã được siết chặt hơn theo hướng trước khi mở ví điện tử thì cá nhân, tổ chức phải được xác minh thông tin sinh trắc học.

Cụ thể, đối với cá nhân, chủ ví điện tử sử dụng thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử hoặc thẻ căn cước công dân (có bộ phận lưu trữ thông tin) hoặc danh tính điện tử, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử phải gặp mặt trực tiếp chủ ví điện tử và thực hiện kiểm tra đối chiếu giấy tờ tùy thân, đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học của chủ ví điện tử.

Từ 1-1-2026 người dân khi mở ví điện tử sẽ phải được xác minh thông tin sinh trắc học. Ảnh: TIỂU MINH

Trường hợp chủ ví điện tử là cá nhân người nước ngoài không có mặt tại Việt Nam, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử được thực hiện xác minh thông tin nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba hoặc thông qua việc thuê tổ chức khác.

Đối với tổ chức được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử phải gặp mặt trực tiếp người đại diện hợp pháp của chủ ví điện tử, thực hiện kiểm tra xác minh thông tin người đại diện hợp pháp của chủ ví điện tử tương tự như đối với cá nhân.

Trường hợp chủ ví điện tử là pháp nhân nước ngoài thì tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử được thực hiện xác minh thông tin người đại diện hợp pháp của chủ ví điện tử qua bên thứ ba hoặc thuê tổ chức khác nhưng phải đảm bảo bên thứ ba hoặc tổ chức khác gặp mặt trực tiếp người đại diện hợp pháp của chủ ví điện tử và thực hiện kiểm tra, đối chiếu giấy tờ tùy thân, đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp.

Đặc biệt đối với các tổ chức là: Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Các tổ chức niêm yết theo quy định tại Luật Chứng khoán; Các tổ chức thuộc danh sách Fortune Global 500 do Tạp chí Fortune công bố vào năm liền trước thì không bắt buộc thực hiện đối chiếu thông tin.

Thông tư 41/2025 có hiệu lực từ ngày 5-11-2025. Riêng đối với quy định về mở ví điện tử phải xác minh thông tin sinh trắc học như đã nêu ở trên có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2026.